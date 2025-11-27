Hernán Barcos por su salida de Alianza Lima: "Por respeto al club y al hincha, en un lugar organizado hablamos"

Fueron dos títulos los de Barcos en Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima

Posteriormente, el popular 'Pirata' indicó dará más detalles de su inminente marcha cuando se termine la actual campaña de la Liga1.

"No voy a hablar ahora. No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria y tranquila, lo hablamos", agregó el también exGremio de Porto Alegre y LDU Quito.

Los números de Hernán Barcos en Alianza Lima

El delantero argentino llegó a Alianza Lima en el año 2021 tras un breve paso por el Bashundhara Kings de Banglasdesh, donde apenas jugó un solo partido.

En su primera temporada con el cuadro de La Victoria, disputó 29 partidos y anotó 11 goles. Al año siguiente, jugó 41 encuentros y marcó 18 goles, con un promedio de 0.44 goles por encuentro. El 2022 jugó dos partidos menos y marcó 17 tantos, logrando el mismo promedio de anotación.

Al año siguiente, jugó 33 partidos y marcó 16 goles. Y en este 2205 tiene disputado 44 cotejos y marcado 14 goles, a falta de -si todo se da como Alianza Lima lo espera- cuatro encuentros.

Ahora, como máximo, tendrá cuatro partidos para despedir de Alianza Lima. Los dos primeros serán contra Sporting Cristal, y si vence a los celestes, enfrentarán a Cusco FC a ida y vuelta.