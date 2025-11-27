Hernán Barcos por su salida de Alianza Lima: "Por respeto al club y al hincha, en un lugar organizado hablamos"

Hernán Barcos no va más en el distrito de La Victoria. RPP, el último miércoles, pudo conocer que Alianza Lima no le renovará al delantero luego de lo que será los playoffs (semifinales) de la Liga1 Te Apuesto.
Es así que el atacante Hernán Barcos se manifestó por lo que será su salida de Alianza Lima a fin de temporada. El exinternacional con la Selección de Argentina habló de manera breve tras el reciente entrenamiento íntimo bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito.
"Por respeto al club y al hincha, sobre todo al hincha de Alianza, cuando estemos en un lugar organizado hablamos", declaró Barcos a los medios locales.