"Llegar a Universitario es un sueño hecho realidad": el mensaje de Jairo Concha tras fichar por la 'U'

El movimiento más importante del actual mercado de pases. Jairo Concha se convirtió en nuevo jugador de Universitario de Deportes para la temporada 2024, tras haber cerrado su ciclo con Alianza Lima, el máximo rival de los cremas.

Jairo Concha integró las filas de Alianza Lima en las tres últimas campañas, siendo pieza clave con más de 100 partidos disputados y aportando con goles y asistencias, los que se reflejaron en un bicampeonato y un segundo lugar en el último certamen.

Los blanquiazules tenían la intención de renovar con el mediocampista, no obstante, sin tener respuesta concreta de su parte, optaron por acelerar su salida y ahora se incorpora a Universitario, nada menos que en el año de su centenario.

Jairo Concha, fichaje centenario de Universitario

Concha, futbolista de 24 años, es reconocido aficionado de la ‘U’ y expresó su alegría por recalar en el elenco merengue por primera vez.

“Llegar a Universitario es para mí un sueño hecho realidad. Tomo este gran paso con mucha responsabilidad y gratitud. Dejaré el alma en la cancha y agradezco a todos por sus mensajes y sus buenos deseos. ¡Vamos con todo!”, escribió el volante en una publicación a través de su cuenta de Instagram.

Jairo Concha firmó contrato con Universitario por tres temporadas. En su vínculo se contempla una cláusula de salida, en caso aparezca por él una oferta desde el extranjero, sin embargo, esta se aplicará solo a mitad del curso o a fin de año.

Jairo Concha, debut en la Noche Crema

Jairo Concha, que es la cuarta incorporación del equipo dirigido por Fabián Bustos en el 2024 tras Sebastián Britos, Christopher Olivares y Diego Dorregaray, tendrá que aguardar por tener sus primeros minutos con camiseta crema.

El exblanquiazul no será parte del amistoso internacional que la ‘U’ sostendrá el domingo 14 con Atlético Nacional en Miami. Esto se debe a que no tiene visa y los tiempos no alcanzaban para que el club realice los trámites. Así, se queda en Lima reforzando trabajos en la parte física.

La primera vez en la que Jairo Concha vestirá la camiseta de Universitario se dará en la presentación del equipo, en la denominada ‘Noche Crema’, que se llevará a cabo el 20 de enero en el Estadio Monumental. La ‘U’ tendrá como rival a Coquimbo Unido de Chile.

Concha apunta a ser una variante más para Bustos en el mediocampo crema, que para este curso se quedó sin Piero Quispe, aunque todavía la directiva desea cerrar dos refuerzos más en ese sector.

