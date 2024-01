Gianluca Lapadula volvió a las prácticas de Cagliari tras sufrir una lesión en las costillas

Buena noticia para la Selección Peruana. El delantero peruano Gianluca Lapadula volteó la página tras un mal cierre del 2023 en el cual se lesionó y ahora ya se encuentra entrenando con el Cagliari de la Serie A de la liga italiana.

A través de sus redes sociales, Lapadula publicó una foto entrenando con la indumentaria de Cagliari, después de superar una fractura compuesta de la sexta y séptima costillas derechas.

El atacante de 33 años y que defiende a la bicolor desde el 2020, no juega desde el choque entre Cagliari vs Empoli, que se desarrolló el 30 de diciembre.

Lapadula recibió el visto bueno del cuerpo médico del club italiano y ahora ya entrena con balón. Se espera que en los próximos días trabaje a la par con sus compañeros pensando en volver a la Serie A.

¿Cuándo volverá Lapadula?

Gianluca Lapadula, que se perdió los duelos ante Milan y Lecce, será también baja para el duelo ante Bolonia a disputarse este fin de semana. Tras este partido Cagliari enfrentará a Frosinone y Torino, a realizarse el 21 y 26 de enero, respectivamente.

No se sabe cuándo 'Lapa' regresará a las canchas. Su caso es seguido con atención en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), especialmente por el seleccionador Jorge Fossati.

Jorge Fossati sobre Gianluca Lapadula

En conferencia de prensa, Jorge Fossati mostró su alegría por asumir la dirección técnica de la Selección Peruana, que en 2024 tiene la obligación de recuperarse para escalar en la tabla de posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas. El uruguayo de 71 años habló de diversos temas por ejemplo de Gianluca Lapadula.

En un momento, señaló que si Gianluca Lapadula no se recupera de su lesión a las costillas no será llamado a los amistosos internacionales que Perú sostendrá en marzo próximo.

"Lapadula está lesionado. ¿Cómo llegarará a marzo? Si no llega bien a marzo no estará. O en una de esas si es marzo, y es fecha FIFA, lo invitamos que esté, pero no va a estar dentro del plantel", aseguró Fossati a la prensa en la Videna.

