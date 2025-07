Jean Ferrari: “Franco Velazco se va a presentar con el grupo de trabajo que yo conformé, eso es continuidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jean Ferrari recibió un homenaje en el intermedio del partido entre Universitario y Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental, luego de anunciar esta semana su alejamiento como administrador provisional del club crema tras casi cuatro años.

“Muy contento por el homenaje, el agradecimiento eterno a toda esta linda hinchada, a la barra, a todos los que queremos siempre ver bien a Universitario. Fue un momento emotivo, estuve con mi familia que me acompaña siempre, en los momentos difíciles, porque estos cuatro años no han sido solo de pura alegría. Los momentos lindos donde levantamos la copa, los platos, todos los logros que hemos podido conseguir, así que es un reconocimiento realmente lindo. La victoria en el inicio del Clausura me deja con esa tranquilidad de que hoy la institución está caminando muy bien. Puedo decir con orgullo de que mi tarea fue cumplida”, declaró.

Ferrari apoyo la candidatura de Franco Velazco

La Sunat ya realizó la invitación pública a las personas que deseen postularse para ejercer el cargo de administrador de Universitario. Franco Velazco busca llegar a la dirección de la ‘U’, quien ha ejercido como gerente legal durante el periodo de Jean Ferrari y quien le brindó respaldo a su candidatura.

“Franco ya lo mencionó, se va a presentar con el grupo de trabajo que yo he conformado, así que acá no se debería descubrir la pólvora, esto simplemente es continuidad y Sunat tendrá que hacer la evaluación correspondiente, pero sabiendo que hay un grupo de trabajo que está acá y que todos esperemos que se pueda quedar. Todos son profesionales de primerísimo nivel, no hay para la ‘U’ hoy un mejor director deportivo que Álvaro Barco, no hay un mejor gerente deportivo que Antonio García Pye”, enfatizó.

Jean Ferrari expresó que a Universitario no debería llegar una persona que prometa la inyección económica para el club desde un tercero.

“Candidatos seguramente se presentarán, pero lo que sí, acá nadie puede venir diciendo voy a traer plata, porque el hecho de que digan voy a venir con un mecenas, ya sabemos lo que ha pasado cuando decían traemos plata. Ya sabemos cómo termina esa historia”, remarcó.

Jean Ferrari y la diferencia con Sunat

Jean Ferrari tiene una propuesta de la Federación Peruana de Fútbol. Así, comunicó que se quedará en Universitario hasta el 22 de julio, sin embargo, Sunat comunicó que tiene que mantenerse en el cargo hasta el 1 de agosto.

“Mandaron un documento y yo he respondido, así que estoy esperando respuesta de parte de ellos. Quiero esperar la respuesta de Sunat, porque la indicación que yo he enviado ha sido que me quedo hasta el 22 de julio”, concluyó.