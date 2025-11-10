Jean Ferrari sobre su supuesta injerencia en la Liga1: "Lo único que manejo es mi camioneta"

Lo tomó con humor. Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, tomó con humor las acusaciones en su contra de manejar la Liga1.

En conversación con los medios de comunicación, previo al viaje de la Bicolor para disputar sus encuentros amistosos ante Rusia y Chile, dijo que lo único que manejaba era su "camioneta" y que todo corresponde al "folclore del fútbol".

"Lo único que manejo es mi camioneta, lo demás es parte del folclore de nuestro fútbol, me divierto mucho con los memes. Uno se gana las cosas a pulso y el cariño de la gente no tiene precio", indicó Ferrari.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Las complicaciones del viaje a Rusia

Por otro lado, se refirió al retraso que tuvo Perú en su viaje a Rusia. Según indicó, el gobierno ruso se encargará de llevarlos a San Petersburgo una vez que lleguen a Serbia.

Aseguró que los partidos son importantes porque permitirá ampliar el universo de jugadores a tomar en cuenta en la Selección Peruana.

"Tomamos acciones inmediatas y ya estamos saliendo hacia París. Vamos a hacer la conexión vía Serbia y luego el gobierno ruso mandará un chárter para poder llegar a San Petersburgo", afirmó.

"Tenemos que competir, que tener la mayor cantidad de minutos jugados con gente que recién estamos empezando a ver. El objetivo es ampliar el universo de futbolistas y nos va a servir porque queremos seguir teniendo esa amplitud y darle oportunidad a los chicos", finalizó.