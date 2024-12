Canciller Elmer Schialer descarta salida de Jean Ferrari de la administración de Universitario: "Esos son trascendidos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno El canciller se pronunció sobre la situación de Jean Ferrari en Universitario de Deportes.

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, en declaraciones para RPP, se pronunció sobre la situación de Jean Ferrari como administrador provisional de Universitario de Deportes.

Como se sabe, ayer, jueves, Ferrari anunció en una conferencia de prensa que no seguiría siendo administrador del club merengue debido a que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) habría tomado la decisión de destituirlo.

"Hemos accedido a información muy sensible y preocupante de lo que ya, a estas horas, se ha podido finiquitar como una posibilidad real, mediante un acta, que es la destitución de mi persona como administrador del club... esto, hecho en Sunat mediante un comité armado de manera exprés y saltándose toda la legalidad del caso", indicó.

Asimismo, resaltó que esa decisión revelaría "intereses que van más allá de lo normal" y "fuerzas que van más allá de lo pensado".

"Esto repercute en nuestros hinchas, sponsors y en la credibilidad de nuestra institución, porque cometer un acto de esta naturaleza, que no tiene asidero, porque la ley nos respalda como administración, han cometido un 'caballazo'. Ante situaciones de esta naturaleza, vamos a tratarlo como amerita. Esto es una vulgaridad", agregó.

Descartó salida de Jean Ferrari

Al respecto, Schialer dijo que la separación de Ferrari de la administración del club crema "son trascendidos", y expresó su simpatía con que continúe en el cargo.

“La verdad que he escuchado sobre ese tema ayer en el Consejo de Ministros. El ministro de Economía y Finanzas señaló taxativamente -y creo que también lo dijo ayer en la tarde- que esos son trascendidos. El señor Ferrari queda al frente de la junta de Universitario para sacar a ese gran equipo de la situación financiera difícil en que está y para seguir dando logros y satisfacción al Perú", señaló.

Cabe indicar que, ayer, el ministro de Economía, José Arista, calificó la supuesta decisión de la Sunat respecto a Ferrari como un "trascendido informal".

"El administrador de Universitario menciona que ha tenido acceso a una información sensible de la Sunat. No entiendo cómo puede alguien salir a dar por hecho algún trascendido informal que haya recibido", comentó.

Además, dijo que no conoce de novedad alguna en relación con la marcha del directivo del club merengue.

"Hasta donde se sabe, yo he conversado con el superintendente de Sunat y no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido a información sensible. Que se quede tranquilo y que siga trabajando por el bien de la U", aseguró.