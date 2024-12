¡Alianza Lima vende a Juan Pablo Freytes! Defensa argentino es nuevo jugador de Fluminense

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Movimiento sorpresa en el fútbol peruano. Alianza Lima concretó este viernes la venta del defensa argentino Juan Pablo Freytes al club brasileño Fluminense, según pudo conocer RPP.

Juan Pablo Freytes, quien llegó al cuadro blanquiazul para la temporada 2024 en condición de préstamo desde el Newell’s Old Boys de Argentina, fue adquirido en el transcurso de esta campaña por Alianza Lima firmando un contrato hasta el 2027. No obstante, el futbolista no seguirá en las filas de la institución tras acordarse su venta al elenco de Fluminense.

Noticia en desarrollo…

Juan Pablo Freytes anotó 4 goles y brindó 4 asistencias en Alianza LimaFuente: Alianza Lima