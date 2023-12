Jean Ferrari: "Yotún me parece un gran jugador, pero no quisimos a ningún futbolista de Cristal"

Yoshimar Yotún decidió quedarse en Sporting Cristal, elenco con el que extendió su contrato hasta el 2026 a pesar del interés que surgió por el mediocampista de clubes como Universitario de Deportes y Alianza Lima.

En su momento, fue el mismo administrador de Universitario, Jean Ferrari, quien destacó al capitán celeste como un gran futbolista y dijo que el cuadro crema buscaría concretar su fichaje.

Ello no sucedió. Yoshimar Yotún continuará en La Florida y Jean Ferrari dijo que sus declaraciones tuvieron la intención de “golpear” a nivel “presupuestal” a Sporting Cristal, club del que no quiso fichar a ningún elemento.

“A mí Yotún me parece un gran jugador, pero compraron la historieta. Yo tengo mucho de los años 90, en esa época se hablaba del rival y era para golpear lo presupuestal. Me pareció un momento oportuno para decir algo así. No quisimos a ningún jugador de Cristal”, mencionó en entrevista con ‘El Comercio’.

¿Universitario espera a Fossati?

En el que será el año de su centenario, Universitario todavía no tiene asegurada la continuidad del entrenador Jorge Fossati. El uruguayo es pretendido para ser el nuevo DT de la Selección Peruana (que avanza en la desvinculación legal de Juan Reynoso), quien tiene vínculo con los cremas por toda la temporada 2024.

"El campeonato empieza el 26 de enero, no empieza el 18 de diciembre, el tiempo es el prudente, obviamente no vamos a tener un entrenador, sea el profesor Fossati o no, el 23 de enero", dijo en rueda de prensa.

"Nosotros manejamos los tiempos, tenemos muy bien el tema de la planificación, ya tenemos partidos amistosos planificados. Tenemos la presentación de la 'Noche Poeta' el 10 de enero, tenemos un amistoso en Miami ante Nacional de Medellín y luego tenemos la 'Noche Crema'", mencionó el directivo.

Los refuerzos de Universitario en 2024

La incertidumbre respecto al futuro de Jorge Fossati ha detenido las operaciones con respecto al armado del plantel en el centenario. La ‘U’ anunció, de momento, como único nuevo jugador al delantero Christopher Olivares.

Respecto a renovaciones, el club anunció que seguirán en el plantel merengue Andy Polo, Matías Di Benedetto, Diego Romero, Marco Saravia, Williams Riveros y José Rivera. Quienes se marchan de la institución son José Carvallo, Alexander Succar (a préstamo a Mannucci) y Emanuel Herrera. Otras gestiones por renovar, como el caso de Luis Urruti, quedaron detenidas hasta que se defina al entrenador del próximo curso.

