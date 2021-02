Jefferson Farfán | Fuente: Instagram Jefferson Farfán

Deportivo Municipal sueña con tener en sus filas a Jefferson Farfán para esta temporada y se lo hizo saber a través de sus allegados, pero la 'Foquita' no quiere arreglar con ningún club hasta no estar totalmente recuperado de la intervención quirúrgica a la rodilla a la que fue sometido en octubre del año pasado. En tienda edil lo saben, por eso salieron aclarar que no tienen nada cerrado con el delantero nacional.

"No hemos llegado a ningún acuerdo con Jefferson. Nada ha cambiado desde hace 20 días", dijo Renato Ricci, director deportivo de Municipal, a RPP Noticias.

En tienda edil reiteran que Jefferson Farfán tiene las puertas abiertas del club, pero son conscientes que deben esperar hasta que el jugador se recupere al 100%.

"Hoy domingo no hay nada cerrado, esa es la realidad. El hincha de Municipal debe seguir alentando, estamos armando un equipo que está ilusionando a todos y ojalá puedan llegar más refuerzos como Farfán, pero eso no se sabe todavía", añadió en Ovación.

Gareca aprueba el regreso de Farfán a la Liga 1

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, no tiene problemas que Jefferson Farfán juegue en el fútbol peruano.

"No vemos un impedimento (que vuelva al fútbol peruano). Al contrario, puede favorecerlo, inclusive en una Segunda División. Lo que queremos es que esté en condiciones normales. Que en el equipo en el que le toque jugar, esté competitivo", dijo el 'Tigre' en su última conferencia de prensa.

