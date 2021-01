El último club de Jefferson Farfán fue el Lokomotiv de Moscú | Fuente: Instagram Jefferson Farfán

DATO Jefferson Farfán viene entrenando en su casa y en los próximos días trabajará en la Videna para tener la supervisión del comando técnico de la Selección Peruana.



En los últimos días, el nombre de Jefferson Farfán ha sido ligado con el club Al-Fateh SC de Arabia Saudita. Incluso, se habla que tendría un acuerdo por dos temporadas, pero el delantero de la Selección Peruana reiteró que desea continuar su carrera en Sudamérica. La 'Foquita' también habló sobre jugar en Alianza Lima.

"Con Alianza Lima, en algún momento, hubo algunas conversaciones, pero nada cerrado. También conversé con otros clubes. Alianza siempre será especial para mí porque me llevó al extranjero, pero no sé si ahorita volvería al club", dijo Jefferson Farfán en entrevista con Alejandra Horler en "El Corner".

El delantero peruano, de 36 años, contó en qué lugar le gustaría continuar su carrera deportiva . "Quiero quedarme en Sudamérica, obviamente. Tengo claro que no quiero volver a Europa, he pasado 16 años por allá y quiero disfrutar de mi familia, mis hijos y hasta de la comida peruana", añadió.

¿MLS? "Me han hablado, pero no tengo nada con ningún club de MLS. Me han hablado mil veces, pero no hay nada. En estos momentos estoy enfocado en recuperarme al 100% y de ahí ver mi futuro", afirmó.

Un país que le llama la atención a la 'Foquita' es "Brasil, me gusta. También Argentina", agregó.

Jefferson Farfán también reveló que tuvo ofertas de la Liga MX. "Hay bastante compañeros en México, es un país donde se juega bien al fútbol, es bastante abierto. Podría ser".