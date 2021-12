Jefferson Farfán logró su cuarto título nacional con Alianza Lima | Fuente: Liga 1

Alianza Lima se hizo con el título de la Liga 1 Betsson de la mano del técnico Carlos Bustos y elementos importantes en el equipo como Jefferson Farfán, quien resultó ser influyente en el ataque blanquiazul cada vez que ingresó al campo. Con una mirada hacia el siguiente curso, el estratega aguarda contar con la mejor forma del delantero.

“Ojalá pueda hacer una gran pretemporada y darnos todo su potencial. Tener la chance de que Jefferson pueda jugar en la Liga1, hay que disfrutarla. Todos los partidos y minutos que pueda estar son un privilegio. Por supuesto vamos a trabajar para que pueda estar muchísimo más tiempo en cancha y disfrutarlo”, dijo Bustos en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Jefferson Farfán, en el 2022, volverá a competir con Alianza Lima en la Copa Libertadores. En la campaña presente de la Liga 1, alcanzó los 515 minutos de juego durante 15 partidos, en los que le convirtió a Alianza Atlético, Binacional, César Vallejo y Municipal, en estos últimos tres casos concretando el tanto de la victoria.

Carlos Bustos y el estilo de juego de Alianza Lima

Alianza Lima obtuvo el título nacional consolidándose como el equipo más resaltante en la fase defensiva. No obstante, Carlos Bustos no descartó plantear para el siguiente año una forma distinta de encarar sus partidos, influyendo para ello la conformación de su plantilla.

“Me gusta tener plantel para jugar de distintas maneras, vamos a tener posibilidad de jugar torneo local y copa. Uno tiene que preparar equipos con diferentes esquemas y después tener la lectura para ver qué es lo mejor para enfrentar cada juego. Es algo que a mí me gusta hacer. No me gusta encasillarme en una forma, solamente, pero hay momentos y situaciones que uno tiene que priorizar. No puedo encerrarme en algo que a mí me guste que va a dejar menos resultados al club, en lugar de hacer algo que creo que puede tener más resultados”, indicó.





