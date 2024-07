¿Jefferson Farfán entrenador de fútbol? Esto respondió el exfutbolista nacional

Jefferson Farfán se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales. Luego de su retiro del futbol profesional, la Foquita se ha mostrado en otra faceta en su programa de YouTube, donde -junto con Guillermo Guizasola- cuenta anécdotas de su etapa como jugador acompañado de algunos invitados.

Sin embargo, la duda sobre si volvería al Deporte Rey, en otra faceta, nunca ha sido resuelta, hasta hoy. En conversación con Futmax League, el exdelantero aseguró que no sería entrenador y que le gusta su nueva etapa en su programa.

"No, no. No, hermano. Nunca he entrenado para nada. Déjame hablando *** en mi programa", indicó Farfán, descartando cualquier opción de ser técnico de fútbol.

Esta no es la primera vez que la Foquita descarta ser estratega. En una conversación con Paolo Guerrero, indicó que no está en sus proyectos dedicarse a ello y que, por el contrario, está enfocado en otros negocios.

“Estoy en un proyecto que pronto la gente se va a enterar, trabajando hace 5 años, perfil bajo y sin decir nada, cuando uno trabaja en silencio, las cosas salen solas”, reveló en su momento.

Jefferson Farfán y su defensa a Paolo Guerrero

Es sabida la amistad que une a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Por ello, en más de una oportunida, la Foquita no ha dudado en defender al atacante peruano.

En una de las últimas ediciones de Enfocados, el exjugador del PSV indicó que el Depredador "había hecho más que ese pisa paja", sin mencionar nombre.

“No puedes hablar. Me hacen renegar. Hablando de Paolo Guerrero, del ‘Cholo’ Cueva. Guerrero, 39 años, en seis meses en LDU ha ganado un título de Copa Sudamericana. Oye, todo lo que has hecho en tu carrera, Paolo lo ha hecho en 6 meses. Un poco de respeto. Cuando no tienes mochila, no hables”, señaló Farfán.

Tras ello, todos apuntaron al nombre de Reimond Manco. De hecho, el propio jugador habló sobre el tema e indicó que no tenía por qué responderle a Farfán, pues señaló que tanto él como guerrern son 'cracks'.

"Hoy, después de entrenar, vine y vi lo que dijo. Nada, qué te puedo decir. Él (Jefferson Farfán), (Christian) Cueva y Paolo (Guerrero) son cracks, no puedo decir nada, caballero, lo dijeron, está bien, qué puedo hacer", indicó.