Jefferson Farfán lanzó fuerte crítica: "Lo que has hecho en tu carrera, Paolo Guerrero lo hizo en 6 meses"

Jefferson Farfán ratificó la estrecha amistad que tiene con Paolo Guerrero durante la entrevista que le hizo a Christian Cueva. El exjugador de la Selección Peruana y Alianza Lima no entiende que el 'Depredador' sea el centro de las críticas de un futbolista del torneo local.

"Paolo Guerrero, con 39 años, ha hecho más que ese pisa paja toda su vida. Qué va a hablar de Paolo", señaló Farfán en su podcast 'Enfocados'.

“No puedes hablar. Me hacen renegar. Hablando de Paolo Guerrero, del ‘Cholo’ Cueva. Guerrero, 39 años, en seis meses en LDU ha ganado un título de Copa Sudamericana. Oye, todo lo que has hecho en tu carrera, Paolo lo ha hecho en 6 meses. Un poco de respeto. Cuando no tienes mochila, no hables”, señaló Farfán.

Asimismo, Cueva fue más allá y le recomendó al detractor de Guerrero que piense mejor antes de calificar a los demás: “Nadie ha tenido problema aquí, sino que simplemente hay que saber expresarse. Si no tienes experiencia para sentarte en un programa, y manejar un programa, cállate”, agregó.



Jefferson Farfán fue dirigido por Guillermo Salas en Alianza. | Fuente: Alianza Lima

Jefferson Farfán arremetió contra 'Chicho' Salas

Jefferson Farfán recordó su paso en Alianza Lima, especialmente por haber logrado el bicampeonato nacional a fines del 2022. Sin embargo, dio a conocer que tras los festejos se sorprendió por el accionar del entonces entrenador Guillermo Salas, quien era su amigo.

Farfán afirmó que Salas no se comportó de la manera correcta: "Yo también he estado dos años en Alianza. Me pasó algo como a (Christian) Cueva con alguien que confié mucho, que era la cabeza. Lo digo con nombre propio: 'Chicho' Salas. Yo sí tengo que dar el nombre. Él no se comportó conmigo de la manera correcta".

El exjugador de la Selección Peruana dijo también que esperaba que Salas impida la salida de jugadores como Christian Ramos, Arley Rodríguez y Wilmer Aguirre.

"Aparte de ser entrenador, nosotros teníamos una amistad. Hemos jugado muchos años juntos. Se comportó [...] con compañeros cercanos, como Ramos, Arley, Ballón y el 'Zorro' Aguirre, eso fue lo que más me dolió, porque él era muy cercano al 'Zorro'", agregó Farfán, que subrayó que Salas le prometió que Aguirre seguiría en el plantel.