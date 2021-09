Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. | Fuente: Instagram

Lo tuvo como compañero en las divisiones menores y ahora sueña con compartir vestuario en el equipo mayor de Alianza Lima. Jefferson Farfán aún mantiene inctacto su sueño de una posible vuelta de Paolo Guerrero a Matute.



El colombiano Arley Rodríguez contó a RPP Noticias que Farfán tiene una continua comunicación con Guerrero y que cada vez que puede le insiste que regrese a Alianza.

"Farfán siempre le escribe a Paolo Guerrero diciéndole que venga, que se está demorando y bromean así. Estoy seguro que va a darse, ojalá que yo también pueda disfrutar de eso", declaró Rodríguez al programa Fútbol como Cancha.



El atacante de 28 años agregó Guerrero sí vendrá a Alianza por su "hermano" Jefferson. "Esperemos que yo pueda seguir en Alianza Lima cuando Paolo Guerrero llegue, porque estoy seguro de que va a venir. Va a disfrutar junto a su hermano Jefferson de estar en Alianza", añadió.



Rodríguez, además, dijo que es hincha del atacante del Inter de Porto Alegre. "Le pedí una camiseta de Paolo Guerrero a Jefferson Farfán y me la dio, se la pedí porque es un referente y Farfán me dijo que me iba a dar también la de él cuando vuelva a la Selección", indicó.





NUESTROS PODCASTS

