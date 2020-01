José Manzaneda jugará en Universidad César Vallejo durante el 2020. | Fuente: Prensa Alianza Lima

José Manzaneda llegó a la Universidad César Vallejo tras su paso por una temporada en Alianza Lima, donde disputó 20 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, anotando solo en dos ocasiones. El atacante dialogó con ‘Fútbol Como Cancha’ en RPP Noticias, tocó distintos puntos de su etapa como blanquiazul.

"Alianza Lima me dejó recuerdos muy bonitos, el inicio del campeonato en lo personal fue muy bueno. La pretemporada que hicimos junto al profesor Miguel (Russo) también, hizo que lográramos competir a un nivel internacional. Pese a que no logramos los resultados, creo que el año pasado Alianza a nivel internacional compitió y ojalá este año le vaya muy bien al equipo, de todo corazón espero que sea así”, dijo.

Manzaneda manifestó considerar que podía tener más minutos en campo con Alianza Lima, luego de haberse recuperado de una lesión. “Si bien tuve una lesión, en el segundo semestre me sentí nuevamente recuperado para aportar a Alianza y más aún en las finales. En las finales yo ya estaba recuperado y tengo una espina clavada porque no pude estar, viajaba o salía en lista, pero al final no quedaba en la lista definitiva de los que iban a estar con el equipo. Siento que pude tener más oportunidades para ayudar al equipo”, indicó.

El atacante se refirió al estilo de juego que realizó Alianza y la relación con una publicación que hizo en redes sociales durante el partido entre Flamengo y Liverpool. “Siento que la picardía y el 'chocolate' es un tema que Alianza lo tiene innato. El hincha tiene que saber que Alianza lo tiene por historia, entonces, si quieren ver al club mejor tienen que seguir su historia, tienen que saber que los jugadores que tenían jugadores de mucha calidad. Ahora también han fichado bien. Yo creo que deben fijarme bien en eso", agregó.

Sobre su relación con Pablo Bengoechea, indicó que tuvo una relación normal, pese a no ser tan cercana. "Es una relación normal de entrenador y jugador. Tampoco tan personal, hablábamos lo necesario, como cualquier futbolista. El profesor siempre hablaba con todos los jugadores así que no tuve una relación tan estrecha", sostuvo.

José Manzaneda agregó que su no contunuidad en el cuadro íntimo lo tenía decidido con anticipación al final de temporada. "Yo ya tenía decidido que hacer con mi futuro. Por lo visto en el último semestre no podía quedarme en el club, por más que sea un equipo que me ha dado todo. Yo tengo que pensar en mi futuro y no puedo estar parado o no salir en lista. Debo tener actividad y eso es lo más importante para todo jugador", finalizó.