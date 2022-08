Juan Reynoso | Fuente: Universitario de Deportes

Este martes se designó oficialmente a Juan Reynoso como nuevo entrenador de la Selección Peruana y, por su parte, Universitario de Deportes, le dedicó una publicación felicitando a su ex entrenador y campeón con el cuadro 'crema' en este nuevo al mando de la 'blanquirroja'.

"Felicitaciones, Juan. Juan Máximo Reynoso, ex entrenador y campeón nacional con Universitario en 2009, ha sido designado como nuevo director técnico de la Selección Peruana", se lee en la publicación del cuadro merengue.

Como se recuerda, Juan Reynoso fue el entrenador campeón con Universitario de Deportes en el año 2009 y también fue exfutbolista de la escuadra 'crema'. Luego, también campeonó con FBC Melgar en el 2015 y con Cruz Azul de la Liga MX en el año 2021 luego de 23 años de sequía en la 'Máquina Cementera'.

El equipo de Reynoso en la Selección Peruana

En tanto, su comando estará conformado por Jaime Serna (asistente), Gustavo Leombruno (preparador físico), Rosalío Díaz (analista de video), Óscar Gambetta (preparador de arqueros). Los tres primeros han trabajado con el exdefensa en la Liga MX.

"Yo sé que voy a llegar, me encantaría y se va a dar. Dios quiera que se cumpla también ese proyecto que uno tiene en la cabeza, de poder retribuir de alguna forma lo que a mí me ayudó, como posicionarme internacionalmente a través de la selección. Si uno no pasa por la selección, es muy difícil salir del país y a mí me dio ese escaparate", le dijo a RPP en 2021.