Juan Reynoso es el nuevo técnico de la Selección Peruana

Oficial. Luego de una serie de negociaciones, Juan Reynoso se convirtió en nuevo entrenador de la Selección Peruana, luego del anuncio en las redes oficiales de la blanquirroja.

"De capitán a seleccionador", fue lo que escribieron en las cuentas de la Selección Peruana. De esta manera, Juan Reynoso tomas las riendas del primer equipo de la blanquirroja tras la marcha de Ricardo Gareca, quien tuvo un proceso desde 2015 hasta el repechaje con Australia hacia el Mundial Qatar 2022.

"Reynoso es el flamante entrenador de nuestra Selección con el objetivo puesto en la Copa del Mundo 2026. ¡Bienvenido, Juan Máximo!", indicaron en el 'equipo de todos'. El 'Cabezón' pasa de ser jugador del conjunto nacional a estratega





Hay que tener en cuenta que la última experiencia del 'Cabezón' en los banquillos fue en Cruz Azul, elenco en donde también tuvo participación cuando fue futbolista profesional.

Justamente, el DT peruano sacó campeón a la 'Máquina Cementera' luego de 23 años de sequía. Además, levantó la liga mexicana de primera división cuando fue jugador de ese conjunto.

RPP Deportes habia adelantado que había un acuerdo entre Juan Reynoso y la directiva de la Federación Peruana de Fútbol encabezada por Agustín Lozano. Fue el primero en la lista para llegar a la Videna.

Hay que tener en cuenta que su primera prueba frente al 'equipo de todos' será el partido amistoso ante México, programado para el sábado 24 de septiembre en el Rose Bowl de Pasadena, California.

El equipo de Reynoso en la Selección Peruana

En tanto, su comando estará conformado por Jaime Serna (asistente), Gustavo Leombruno (preparador físico), Rosalío Díaz (analista de video), Óscar Gambetta (preparador de arqueros). Los tres primeros han trabajado con el exdefensa en la Liga MX.

"Yo sé que voy a llegar, me encantaría y se va a dar. Dios quiera que se cumpla también ese proyecto que uno tiene en la cabeza, de poder retribuir de alguna forma lo que a mí me ayudó, como posicionarme internacionalmente a través de la selección. Si uno no pasa por la selección, es muy difícil salir del país y a mí me dio ese escaparate", le dijo a RPP en 2021.



