Reynoso y la vez que habló de su sueño de dirigir a Perú: "Quiero retribuirle que me ayudó a posicionarme internacionalmente"

Juan Reynoso será el entrenador de la Selección Peruana con miras a las Eliminatorias 2026 | Fuente: AFP

Juan Reynoso es el nuevo entrenador de la Selección Peruana. Poco más de dos semanas después de concretarse la salida de Ricardo Gareca, el ‘Cabezón’ llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol y se colocará al mando de la ‘bicolor’ tras la plaza vacante que dejó el argentino.

El trato está hecho. Juan Reynoso, quien fue capitán de la Selección Peruana en su etapa como futbolista, regresa 22 años después para ponerse al frente del camino hacia el Mundial 2026.

Con una trayectoria como entrenador forjada entre el fútbol peruano y mexicano, acumulando 7 títulos en su palmarés, Juan Reynoso tuvo siempre en el horizonte a la Selección Peruana. El ‘Cabezón’ siempre creyó que era cuestión de tiempo. Su momento llegó y, a más tardar este jueves, será presentando de manera oficial.

“Es difícil decirle no a tu selección. Yo sé que voy a llegar, me encantaría y se va a dar. Dios quiera que se cumpla también ese proyecto que uno tiene en la cabeza, de poder retribuir de alguna forma lo que a mí me ayudó, como posicionarme internacionalmente a través de la selección. Si uno no pasa por la selección, es muy difícil salir del país y a mí me dio ese escaparate”, dijo Juan Reynoso en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias, el 16 de junio del 2021.

Juan Reynoso, el nuevo entrenador de la Selección Peruana

Juan Reynoso fue campeón en el fútbol peruano con Universitario, Melgar y Bolognesi | Fuente: Andina

Por entonces, al mando del Cruz Azul que tenía unos días de salir campeón en México, acabando con una sequía de títulos de más de dos décadas, Juan Reynoso ya contemplaba que el camino del fútbol podría llevarlo a una sorpresa con la Selección Peruana.

“Con respecto a lo mío, siempre digo que esto es fútbol. Uno piensa que no se va a dar y se termina dando. Yo terminé en Puebla y jamás imaginé que en enero (2021) me iban a llamar de Cruz Azul”, dijo por entonces el técnico.

Por cosas del fútbol, si no se interrumpían contratos en curso, el técnico no tendría tan sencillo llegar a la ‘bicolor. Reynoso tenía contrato con Cruz Azul hasta julio del 2023, contaba con el respaldo de la directiva y ya tenía un plan establecido, pero en mayo pasado hubo cambios repentinos y la ‘Máquina Cementera’ decidió rescindir. Por su lado, Ricardo Gareca se distanciaba, pese a sus intenciones, de la Selección Peruana tras siete años.

Juan Reynoso cuenta con 7 títulos en su trayectoria como entrenador | Fuente: EFE

¿Reynoso jugará con Lapadula y Ormeño juntos?

El ‘9’ titular de la Selección Peruana en la actualidad es Gianluca Lapadula. En los últimos partidos de Ricardo Gareca una de las principales alternativas era Santiago Ormeño, delantero que alcanzó su mejor rendimiento con Juan Reynoso como su entrenador en el Puebla mexicano. Ahora volverían a coincidir.

“Yo creo que en algún momento se complementarán cuando se conozcan más. Ormeño hizo los méritos para llegar. Lapadula llegó a la selección, entró, en algunos momentos rindió de manera aceptable y en las últimas fechas hizo diferencia”, consideró el estratega previo a la Copa América 2021.

Juan Reynoso será el próximo entrenador de la Selección Peruana. El ‘Cabezón’ retorna a la Videna tras más de dos décadas y, a más tarde este jueves, será anunciado de manera oficial por la FPF.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando no dormimos lo suficiente?

Miles de personas madrugran para trabajar y regresan a casa muy tarde, sin tener opción a dormir las horas necesarias para nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con nuestra salud cuando no se duerme lo suficiente? El doctor Elmer Huerta lo explica.