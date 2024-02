"Qué lindo le queda el naranja": Paolo Guerrero posó por primera vez con la camiseta de César Vallejo [FOTO]

La era Paolo Guerrero en Cesar Vallejo se está empezando a sentir. El cuadro Poeta publicó la primera fotografía del delantero peruano posando con la camiseta naranja.

Con una actitud sonriente, y con nuevo look, el Depredador muestra el escudo de la UCV, equipo que defenderá por toda la temporada 2024 (con opción a ampliarla una temporada más).

"¡Qué bonita te queda la naranja! Desde Río de Janeiro, nuestro 9 luciendo nuestros colores. Nos vemos pronto, Paolo", escribió la Universidad César Vallejo en su cuenta de X.

De acuerdo con información recopilada por RPP Deportes, el delantero nacional estaría llegando a Trujillo el lunes 12 de febrero y sería presentado el mismo día, a más tardar el martes 13.

¡Qué bonita te queda la naranja!



Desde Río de Janeiro, nuestro 9 luciendo nuestros colores 😎



Nos vemos pronto Paolo 🤜🏻🤛🏻#FuerzaVallejo #VallejoEsTrujillo #UnSoloCorazón pic.twitter.com/27lwrZdrZo — UCV - Club Deportivo (@clubucv) February 6, 2024

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cómo se dio la llegada de Paolo Guerrero a César Vallejo?

Paolo Guerrero empezó el 2023 estrenando nueva camiseta. Racing Club le abrió las puertas con el objetivo de pelear la Copa Libertadores. Sin embargo, la falta de minutos lo llevaron a abandonar el equipo.

En julio, el atacante fue anunciado como nuevo jugador de LDU Quito. De acuerdo con el propio delantero, el técnico Luis Zubeldía lo llamó personalmente para convencerlo del proyecto.

En los seis meses que estuvo en el Albo, se consagró campeón de la Liga Pro de Ecuador y de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la situación cambió en las últimas semanas de diciembre. Paolo Guerrero, en exclusiva con RPP Deportes, indicó que ya no tenía contrato con LDU, pero le encantaría seguir en el equipo ecuatoriano.

Sin embargo, ambos no llegaron a un acuerdo y Liga Deportiva Universitaria comunicó la no continuidad del peruano. "¡Gracias Eternas Crack Paolo Guerrero! ¡En poco tiempo te ganaste un lugar, el corazón de toda la familia de LIGA!", escribió LDU en su cuenta de X (ex Twitter).

Tras su salida del equipo ecuatoriano, se empezó a vincular a Paolo Guerrero con Alianza Lima. El delantero comentó en Fútbol como cancha de RPP que Alianza Lima no le hizo llegar ninguna oferta.

“Alianza no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay ningún interés y no hay problema. Como siempre lo dije, no voy a dejar de ser hincha de Alianza. Dirigentes pasan y todo eso”, manifestó sobre el elenco blanquiazul.

La situación de Paolo Guerrero hizo que varios clubes se muestren interesados en el delantero. Pero, el que se mostró más disposición a tenerlo en sus filas fue César Vallejo.

RPP Deportes pudo conocer que el cuadro Poeta había preguntado sobre la situación del delantero nacional, la cual se convirtió en una propuesta formal que Paolo no desestimó. De hecho, el propio Richard Acuña, presidente de Vallejo, confirmó que entabló conversaciones con el ex Internacional. Además, el propio Roberto Mosquera, técnico Poeta, confirmó que también habló con el Depredador para hablar sobre el proyecto.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis