Víctor Cedrón prefiere la Liga 1: "Tuve para ir a Dubái, pero decidí quedarme en ADT"

El pasado viernes ADT dio el golpe y derrotó a Sporting Cristal 3-1 en el altura de la ciudad de Tarma en el marco de la fecha 1 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

En ese partido, el volante peruano Víctor Cedrón fue la gran figura al ser el autor de los dos primeros goles de ADT contra los rimenses y también provocar el tercero (autogol) en un tiro de esquina. Justamente, el mediocampista del elenco tarmeño habló de su nivel actual en la liga peruana de primera división.

"Nos encontramos en una buena posición con una plantilla corta. La verdad que en lo personal me siento muy cómodo. Me han tratado muy bien, los dueños, la ciudad y el técnico. Eso me da mucha confianza para desarrollar mi juego", le dijo Cedrón a Ovación.

Víctor Cedrón, a gran nivel en la Liga 1

Asimismo, el mediocampista habló de cómo ha sido su madurez y crecimiento a lo largo de su carrera profesional. Por ejemplo, tiene pasado en elencos como César Vallejo y Alianza Lima.

"Me veo más concentrado y mentalizado en lo que quiero. Perdí mucho tiempo en el pasado (ahora tiene 30 años de edad). Tengo confianza y sé que puedo estar un poco mejor. Seguramente en algún momento se dará el llamado (a la Selección Peruana)", sostuvo el popular 'Vican'.

En otro momento del diálogo, Víctor Cedrón reveló que pudo llegar a uno de los grandes clubes de la Liga 1, además de saltar al fútbol del extranjero.

"Hubo un acercamiento de Sporting Cristal y me hubiese gustado llegado llegar ahí. No se confirmó nada. Tuve para ir a Dubái, pero decidí quedarme en ADT por la renovación. No solo fue en lo deportivo, sino en lo económico", sostuvo.

Lo que se le viene al ADT de Víctor Cedrón

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el ADT visitará el domingo a Cienciano en la altura del Cusco por la jornada 2 del Torneo Clausura.

Posteriormente, los dirigidos por el director técnico nacional Wilmar Valencia recibirán a Los Chankas en el Estadio Unión Tarma.

