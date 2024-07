¡Oficial! Luka Modric renueva y continuará en Real Madrid hasta el 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una leyenda. La historia de Luka Modric continuará en el Real Madrid, ya que este miércoles se oficializó el nuevo acuerdo que víncula al volante croata de 38 años con el monarca de la Champions League.

Real Madrid anunció que Modric renovó una temporada y por lo cual continuará en el plantel que dirige Carlo Ancelotti hasta el 2025. Así se convertirá en el más veterano en toda la historia del club.

"El Real Madrid C. F. y Luka Modric han acordado la ampliación del contrato de nuestro capitán, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2025", señala la carta.

Modric llegó al Real Madrid en 21012, procedente del inglés Tottenham Hotspur, club donde destacó en sus mediocampo.

"Con el Real Madrid ha ganado 26 títulos: 6 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Modric es uno de los cinco jugadores que han logrado ganar 6 Copas de Europa y cuenta con el mayor número de títulos en la historia de nuestro club", destacó el cuadro merengue.

Modric ganó todo con Real Madrid

"A nivel individual, Modrić ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League. Ha ganado 1 vez el Balón de Oro y 1 vez el Balón de Plata del Mundial de Clubes. Con la selección croata, ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 y el Balón de Bronce del Mundial 2022", agregó Real Madrid sobre Modric que superó los 500 partido con el equipo español.

"Modrić ha disputado 534 partidos con nuestro equipo, en los que ha marcado 39 goles, y es internacional con Croacia, selección con la que ha jugado 178 partidos y tiene el récord histórico de internacionalidades", culminó.