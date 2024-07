A detalle: ¿qué se dijeron Paolo Guerrero y 'Chicho' Salas en el partido ante Alianza Lima? [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero quiere salir de César Vallejo. Y es que el último martes la tienda poeta emitió un comunicado en el que dio cuenta que el delantero peruano mostró su intención de romper unilateralmente el contrato que los une.

Todo dio inicio el sábado cuando Paolo Guerrero no quiso jugar el partido que César Vallejo perdió 3-2 a manos de Alianza Lima en el Estadio Mansiche de Trujillo. Incluso, el director técnico del elenco del norte del país, Guillermo Salas, se acercó al atacante a ras de cancha para solicitarle que ingrese al campo de juego en reemplazo de uno de sus compañeros.

En relación a ello, L1 Max reveló detallas de la conversación entre Guerrero y el 'Chicho' Salas, una en la que se ve incómodos a ambas partes.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Paolo Guerrero y el tenso momento con 'Chicho' Salas

¿Qué se dijeron Paolo Guerrero y Chicho Salas en el partido César Vallejo vs Alianza Lima?#L1Radio🎙⚽



👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/1Ck7l4VAhz — L1 MAX (@L1MAX_) July 17, 2024

En las imágenes compartidas por dicha señal se lee que el 'Depredador' le dice a su DT que "no me siento bien" y que "no puedo jugar".

"Vamos allá. Vamos a hacerlo. Vamos, Paolo. No están pasando. No pueden llegar", comenta el estratega. Ante estas palabras, el internacional con la Selección Peruana y mundialista en Rusia 2018 sostuvo que "no sé por qué están jugando así. ¿Yo qué puedo hacer?".

Pese a su negativa, Paolo Guerrero siguió con su calentamiento a un lado del terreno de juego. Un miembro del comando técnico de Vallejo le dio un par de indicaciones y continuó con sus trabajos.

Por otra parte, otro de los que se pronunció por esta situación fue el entrenador de Alianza Lima, Alejandro Restrepo. "Nadie sabe la interna del otro equipo, son decisiones de los entrenadores, eso se lo dejo al entrenador del equipo rival", remarcó.

¿Paolo Guerrero puede jugar en otro club esta temporada?

El atacante fue presentado en febrero de este año por el club poeta y el acuerdo se dio, inicialmente, por una temporada, con opción a renovar. Sin embargo, la intención del también jugador de la Selección Peruana es acabar antes su vínculo.

En el caso de que llegue a un acuerdo con el club trujillano y logre resolver su contrato, el jugador podrá ser inscrito en otro club peruano hasta el 31 de agosto, siempre y cuando no haya disputado minutos en el Torneo Clausura con la camiseta del elenco del norte del país.

NUESTROS PODCAST

¿Qué ocasionó la extinción de buitres en la India?

La casi extinción de los buitres de la India pudo haber provocado la muerte de medio millón de personas en solo 5 años… ¿Qué ocurrió?