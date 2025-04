No solo a Bustos: Comisión Disciplinaria aplicó duras sanciones a Horacio Orzán y Edgar Ospina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CF-FPF) entró en escena. Y es que sancionó con cuatro partidos de suspensión a Fabián Bustos, entrenador de Universitario, por un festejo contra Alianza Lima en el pasado Clásico.

Sin embargo, lo hecho por la Comisión Disciplinaria no queda allí, debido a que también le aplicó un duro castigo a Horacio Orzán, volante del FBC Melgar. Sucede que RPP pudo conocer que se le dio una sanción de cuatro cotejos de suspensión por agravios ál árbitro Diego Haro.

La medida hacia Orzán se dio por el informe de parte del referí Haro, en el cotejo que el popular 'León del Sur' afrontó contra Ayacucho FC de visitante (3-2), en el marco de la sexta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Horacio Orzán ganó el Apertura 2022 con la camiseta de Melgar. | Fuente: FBC Melgar

Las sanciones a Horacio Orzán y Edgar Ospina

Incluso, el entrenador del conjunto ayacuchano, Edgar Ospina, también recibió un duro castigo por lo expuesto de parte de Haro en su acta.

El DT de los 'zorros' también tuvo agravios hacia el colegiado y en la Comisión Disciplinaria optaron por darle ocho fechas de suspensión en el Apertura de la liga peruana de primera división.

Por lo mismo, Edgar Ospina será ausencia en el Ayacucho FC en los próximos cotejos contra Cusco FC, Alianza Atlético, Sporting Cristal, Juan Pablo II College, ADT, Universitario de Deportes, Deportivo Garcilaso y Los Chankas.

En tanto, Orzán se pierde los duelos de Melgar ante Universitario, Deportivo Garcilaso, Los Chankas y Comerciantes Unidos. Ambas sanciones son apelables.

Programación de la fecha 8 del Apertura 2025

Viernes 11 de abril

1.15 p.m. Ayacucho FC vs UTC (Estadio Municipal Manuel Molina - Huanta)

8:00 p.m. Los Chankas vs Sport Huancayo (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)

Sábado 12 de abril

3:30 a.m. Juan Pablo II vs Alianza Atlético (Complejo Deportivo Juan Pablo II - Lambayeque)

7:00 p.m. Cienciano vs Alianza Universidad (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

Domingo 13 de abril

11:00 a.m. Sporting Cristal vs Cusco FC (Estadio Alberto Gallardo - Lima)

2:00 p.m. Comerciantes Unidos vs Sport Boys (Estadio Municipal Germán Contreras Jara - Cajabamba)

3:30 p.m. ADT vs Binacional (Estadio Unión Tarma)

7:00 p.m. Universitario vs Melgar (Estadio Monumental - Lima)

Lunes 14 de abril

7:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

* Atlético Grau: descansa

