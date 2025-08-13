De España a la Liga1: el delantero peruano Jeisson Martínez es nuevo jugador de Binacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un jugador peruano más que se suma desde el extranjero a la Liga1 Te Apuesto 2025. El delantero Jeisson Martínez se convirtió en nuevo integrante del Deportivo Binacional para afrontar el Torneo Clausura, dio a conocer este miércoles el elenco juliaqueño.

“¡Bienvenido, Martínez!”, fue la publicación de Binacional en redes sociales, junto a la gráfica con el anuncio del fichaje del atacante de 30 años.

Jeisson Martínez, natural de Lima, realizó su carrera principalmente en Europa. Aunque tuvo un paso por las divisiones inferiores de Sporting Cristal, emigró a España aún siendo niño, completando su etapa formativa en clubes de ese país.

Jeisson Martínez, primera vez en el fútbol peruano

Con 19 años, Martínez consiguió un lugar en el equipo profesional del Rayo Majadahonda en el ascenso español. Pasó desde entonces por diversas instituciones y en variadas categorías, consiguiendo el objetivo de llegar a una instancia superior.

En la temporada 2017-18, Jeisson Martínez consiguió su primer ascenso a 2ª División con el Rayo Majadahonda, categoría en la que jugaría hasta en dos ocasiones con diferentes equipos.

Para el curso siguiente recalaría en el Fuenlabrada, equipo en el que volvería a conseguir el ascenso a 2ª División. Después de una aventura en la primera división armenia donde disputó Europa League, volvió a España en la temporada 2021-22 de la mano del Albacete BP, sumando a sus éxitos un ascenso más a Segunda División.

Jeisson Martínez en un partido con el CD TudelanoFuente: Tudelano

En el pasado curso europeo jugó por el UD Melilla y en febrero se mudó al CD Tudelano, de la cuarta división del fútbol español.

Jeisson Martínez tendrá su primera experiencia en la liga peruana a nivel profesional, aunque llegó a ser seguido por la Selección Peruana para una posible convocatoria por parte de Ricardo Gareca.

Martínez, delantero que se caracteriza por desenvolverse como extremo o segunda punta, se suma a Binacional, que está en la decimoquinta casilla de la tabla acumulada, a solo cuatro puntos de caer en la zona de descenso.

El próximo partido de Binacional en el Torneo Clausura será frente al líder Sporting Cristal, el sábado 16 de agosto en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina, en Juliaca.