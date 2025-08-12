¿El '9' de Sporting Cristal? Felipe Vizeu quedó libre tras rescindir con el Remo de la Serie B

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal concentra sus fuerzas en el Clausura para llegar a los play-offs de la Liga1 Te Apuesto 2025, buscando ser campeón nacional tras cuatro año de sequía. Los celestes son los líderes del torneo, sin embargo, mantienen la idea de potenciar su plantel y en agenda está un delantero extranjero.

En La Florida quieren a un ‘9’ y el nombre que aparece como opción fuerte es el del brasileño Felipe Vizeu, atacante de 28 años.

Este martes, el club Remo, de la Serie B de Brasil, dio a conocer que Felipe Vizeu dejó de pertenecer a sus filas tras alcanzar un acuerdo para la recisión de su contrato.

“El Clube do Remo informa que el delantero Felipe Vizeu no forma más parte de la plantilla azulina para lo que resta de la Serie B del Campeonato Brasileño. El jugador firmó la rescisión de común acuerdo. Le deseamos éxito en sus próximos retos profesionales”, comunicó la institución mediante sus redes sociales.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Felipe Vizeu llega a Sporting Cristal?

Felipe Vizeu ya se encuentra en condición de agente libre, lo que favorece a su posible llegada a Sporting Cristal. Los rimenses tienen la posibilidad de sumar a un extranjero más a su plantel, luego de los fichajes de Miguel Araujo, Luis Abram y Cristian Benavente, todos nacionales.

Vizeu ha sido compañero de Paolo Guerrero y Miguel Trauco en Flamengo. En este curso, con el Remo, ha competido en el Campeonato Paranaense, la Copa do Brasil y la Serie B. Su producción fue de 26 partidos, contribuyendo con tres goles y dos asistencias.

O Clube do Remo informa que o atacante Felipe Vizeu não faz mais parte do elenco azulino para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador assinou em comum acordo a rescisão.



Vizeu chegou ao Remo nesta temporada, onde realizou 26 jogos, três gols e duas… — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) August 12, 2025

¿Quién es Felipe Vizeu?

Felipe Vizeu es un centrodelantero que debutó a nivel profesional con Flamengo en 2016, sumando goles en competiciones locales y en el plano internacional. Con el ‘Mengao’ ganó el Campeonato Carioca en 2017 y se convirtió en el máximo goleador de la Copa Sudamericana ese mismo año, con un total de cinco tantos.

En 2018, fue fichado por Udinese de Italia, pero apenas fue considerado para cinco partidos, lo que desencadenó en ser cedido a otras instituciones. Volvió a Brasil para jugar por Gremio, luego volvió a emigrar gracias al Achmat Grozny ruso y regresó su país con el Ceará.

Pasó por el fútbol japonés con el Yokohama FC y tuvo un último paso por Europa con el Sheriff Tiraspol de Moldavia, antes de seguir su carrera en Brasil con el Atlético Goianiense y Criciúma.

Este año, Felipe Vizeu se convirtió en jugador del Remo, equipo de la Serie B, con el que tenía contrato hasta el final de la actual temporada.

A nivel internacional, representó a la Selección de Brasil Sub-20 y en el Sudamericano 2017 convirtió 4 tantos. Asimismo, Vizeu integró la lista de suplentes del equipo olímpico de Río 2016, recibiendo tras el certamen la medalla de oro por la conquista del ‘Scratch’.