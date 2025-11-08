Desde la Liga1: ¿qué equipos peruanos jugarán la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en 2026?

El Torneo Clausura está por llegar a su fin y, con ello, se define la distribución en la Liga1 Te Apuesto 2025. Universitario de Deportes ya es el campeón, pero en la cima todavía hay expectativa por conocer al elenco que será el subcampeón nacional. También está la lucha por los dos últimos puestos internacionales y los cuadros que quieren evitar el descenso.

Respecto a los clubes que apuntan a disputar los torneos internacionales de la Conmebol en la temporada 2026, ya están definidos la mayoría:

Universitario ya está en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y los playoffs determinarán al segundo representante peruano en esta instancia. Ese único boleto está entre Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal. Los otros dos elencos irán a la Fase 1 y Fase 2 del máximo certamen del continente.

Para la Copa Sudamericana, ya están clasificados FBC Melgar y Deportivo Garcilaso. Los dos equipos terminaron con sus partidos del año y garantizaron el pasaje a esta competencia.

Quedan dos cupos que reparte la Liga1, que va para el séptimo y el octavo de la tabla acumulada. Muy cerca está Alianza Atlético, mientras que la lucha se intensifica por el último casillero, el cual le pertenece aún a Cienciano; pero Los Chankas, Sport Huancayo y ADT tienen posibilidades de dejar fuera al ‘Papá’.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2025





Equipo PJ G E P GF GC DG PTS CLASIFICACIÓN CONMEBOL 1 Universitario 34 24 7 3 66 22 +44 79 Libertadores (FG) 2 Cusco FC 34 20 7 7 61 34 +27 67 Libertadores 3 Alianza Lima 34 19 8 7 50 30 +20 65 Libertadores 4 Sporting Cristal 34 18 6 10 58 36 +19 60 Libertadores 5 Melgar 35 14 14 7 52 37 +15 56 Sudamericana 6 Deportivo Garcilaso 35 14 10 11 48 40 +8 52 Sudamericana 7 Alianza Atlético 33 15 6 12 40 29 +13 51

8 Cienciano 34 12 11 11 52 45 +7 47

9 Los Chankas 33 13 8 12 42 51 -9 47

10 Sport Huancayo 33 13 6 14 47 47 0 45

11 ADT 33 12 9 12 42 50 -8 45



¿Qué les queda por jugar a los equipos que van por la Copa Sudamericana?

FECHA 18

Domingo 9 de noviembre

1:00 p.m. | UTC vs. Sport Huancayo - Estadio Germán Contreras Jara (Cajabamba)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Alianza Universidad - Estadio Campeones del 36 (Sullana)

Lunes 10 de noviembre

3:00 p.m. | ADT vs. Los Chankas - Estadio Unión Tarma (Tarma)

FECHA 19

* Programación por definirse

Sport Boys vs. Alianza Atlético - Estadio Miguel Grau (Callao)

Comerciantes Unidos vs. ADT - Estadio Juan Maldonado Gamarra (Cutervo)

Sport Huancayo vs. Cusco FC - Estadio IPD Huancayo (Junín)

Los Chankas vs. Universitario - Estadio Los Chankas (Andahuaylas)

Cienciano vs. Ayacucho FC - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)