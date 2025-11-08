Últimas Noticias
Desde la Liga1: ¿qué equipos peruanos jugarán la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en 2026?

Ocho equipos representarán a Perú en la Libertadores y Sudamericana 2026
Ocho equipos representarán a Perú en la Libertadores y Sudamericana 2026 | Fuente: Composición
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Seis equipos ya están clasificados a los torneos internacionales de la próxima temporada, mientras que cinco clubes aún pelean por los últimos dos boletos.

El Torneo Clausura está por llegar a su fin y, con ello, se define la distribución en la Liga1 Te Apuesto 2025. Universitario de Deportes ya es el campeón, pero en la cima todavía hay expectativa por conocer al elenco que será el subcampeón nacional. También está la lucha por los dos últimos puestos internacionales y los cuadros que quieren evitar el descenso.

Respecto a los clubes que apuntan a disputar los torneos internacionales de la Conmebol en la temporada 2026, ya están definidos la mayoría:

Universitario ya está en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y los playoffs determinarán al segundo representante peruano en esta instancia. Ese único boleto está entre Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal. Los otros dos elencos irán a la Fase 1 y Fase 2 del máximo certamen del continente.

Para la Copa Sudamericana, ya están clasificados FBC Melgar y Deportivo Garcilaso. Los dos equipos terminaron con sus partidos del año y garantizaron el pasaje a esta competencia.

Quedan dos cupos que reparte la Liga1, que va para el séptimo y el octavo de la tabla acumulada. Muy cerca está Alianza Atlético, mientras que la lucha se intensifica por el último casillero, el cual le pertenece aún a Cienciano; pero Los Chankas, Sport Huancayo y ADT tienen posibilidades de dejar fuera al ‘Papá’.

Tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2025



EquipoPJGEPGFGCDGPTSCLASIFICACIÓN CONMEBOL
1Universitario3424736622+4479Libertadores (FG)
2Cusco FC3420776134+2767Libertadores
3Alianza Lima3419875030+2065Libertadores
4Sporting Cristal34186105836+1960Libertadores
Melgar35141475237+1556Sudamericana
6Deportivo Garcilaso351410114840+852Sudamericana
7Alianza Atlético33156124029+1351
8Cienciano341211115245+747
9Los Chankas33138124251-947
10Sport Huancayo33136144747045
11ADT33129124250-845

¿Qué les queda por jugar a los equipos que van por la Copa Sudamericana?

FECHA 18

Domingo 9 de noviembre

1:00 p.m. | UTC vs. Sport Huancayo - Estadio Germán Contreras Jara (Cajabamba)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Alianza Universidad - Estadio Campeones del 36 (Sullana)

Lunes 10 de noviembre

3:00 p.m. | ADT vs. Los Chankas - Estadio Unión Tarma (Tarma)

FECHA 19

* Programación por definirse

Sport Boys vs. Alianza Atlético - Estadio Miguel Grau (Callao)

Comerciantes Unidos vs. ADT - Estadio Juan Maldonado Gamarra (Cutervo)

Sport Huancayo vs. Cusco FC - Estadio IPD Huancayo (Junín)

Los Chankas vs. Universitario - Estadio Los Chankas (Andahuaylas)

Cienciano vs. Ayacucho FC - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Universitario de Deportes Alianza Lima Sporting Cristal Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fútbol Peruano Copa Sudamericana Copa Libertadores

