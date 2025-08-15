Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Liga 1: ADT de Tarma se enfrentará a Alianza Lima por la fecha 6

ADT de Tarma se enfrentará a Alianza Lima por la fecha 6
ADT de Tarma se enfrentará a Alianza Lima por la fecha 6
Nota IA

por Nota IA

·

Alianza Lima y ADT de Tarma se miden en el estadio el Coloso Victoriano mañana a las 20:00 horas y Julio Quiroz Carrillo es el elegido para dirigir el partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima y ADT de Tarma se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Liga 1, a partir de las 20:00 horas en el estadio el Coloso Victoriano.

Así llegan Alianza Lima y ADT de Tarma

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos de la Liga 1

Alianza Lima viene de ganar en su encuentro anterior a Ayacucho FC con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 2 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos de la Liga 1

ADT de Tarma venció 1-0 a Sport Huancayo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 3 goles en el arco rival y 4 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y ADT de Tarma sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

Durante la próxima jornada, Alianza Lima se medirá frente a Universitario en el tan esperado Superclásico. El duelo se llevará a cabo en el estadio Monumental, el 24 de agosto desde las 19:30 (hora Argentina).

El encuentro será supervisado por Julio Quiroz Carrillo, el juez encargado.


Fechas y rivales de Alianza Lima en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 7: vs Universitario: 24 de agosto - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de ADT de Tarma en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 7: vs Melgar: 24 de agosto - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 2: vs Grau: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Deportivo Binacional: 14 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)
Horario Alianza Lima y ADT de Tarma, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Alianza Lima ADT de Tarma Liga 1

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA