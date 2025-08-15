Liga 1: ADT de Tarma se enfrentará a Alianza Lima por la fecha 6

Alianza Lima y ADT de Tarma se miden en el estadio el Coloso Victoriano mañana a las 20:00 horas y Julio Quiroz Carrillo es el elegido para dirigir el partido.

Alianza Lima y ADT de Tarma se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Liga 1, a partir de las 20:00 horas en el estadio el Coloso Victoriano.

Así llegan Alianza Lima y ADT de Tarma

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos de la Liga 1

Alianza Lima viene de ganar en su encuentro anterior a Ayacucho FC con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 2 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos de la Liga 1

ADT de Tarma venció 1-0 a Sport Huancayo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 3 goles en el arco rival y 4 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y ADT de Tarma sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

Durante la próxima jornada, Alianza Lima se medirá frente a Universitario en el tan esperado Superclásico. El duelo se llevará a cabo en el estadio Monumental, el 24 de agosto desde las 19:30 (hora Argentina).

El encuentro será supervisado por Julio Quiroz Carrillo, el juez encargado.

Fechas y rivales de Alianza Lima en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 7: vs Universitario: 24 de agosto - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de ADT de Tarma en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 7: vs Melgar: 24 de agosto - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 2: vs Grau: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Deportivo Binacional: 14 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Horario Alianza Lima y ADT de Tarma, según país