Liga 1: Alianza Lima se enfrenta ante la visita Deportivo Garcilaso por la fecha 8

Alianza Lima se enfrenta ante la visita Deportivo Garcilaso por la fecha 8
Alianza Lima se enfrenta ante la visita Deportivo Garcilaso por la fecha 8
Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el estadio el Coloso Victoriano, con el arbitraje de Diego Haro Sueldo. El duelo se jugará mañana desde las 19:00 horas.

Alianza Lima se enfrenta mañana ante Deportivo Garcilaso para disputar el partido por la fecha 8, en el estadio el Coloso Victoriano, desde las 19:00 horas.

Así llegan Alianza Lima y Deportivo Garcilaso

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos de la Liga 1

En la fecha anterior, Alianza Lima se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Universitario. Con 3 triunfos y 1 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 2 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos de la Liga 1

El anterior partido disputado entre Deportivo Garcilaso finalizó en empate por 1-1 ante Sport Huancayo. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 empates. Logró convertir 6 goles y le han marcado 4.

Con una gran diferencia, el conjunto local fue superior ante la visita con un registro de 5 victorias durante los últimos partidos entre sí el torneo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Lima lo ganó por 0 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Diego Haro Sueldo.


Fechas y rivales de Alianza Lima en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 8: vs Deportivo Garcilaso: 13 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Comerciantes Unidos: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Cienciano: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Grau: 1 de octubre - 22:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Alianza Universidad: 5 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Deportivo Garcilaso en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 9: vs Melgar: 18 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs UTC: 25 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Cusco FC: 30 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Alianza Atlético: 5 de octubre - 19:30 (hora Argentina)
Horario Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

Alianza Lima Deportivo Garcilaso Liga 1

