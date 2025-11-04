Alianza Lima vs. Los Chankas EN VIVO: se enfrentan por partido pendiente del Clausura en Andahuaylas

Los Chankas vs. Alianza Lima EN VIVO: se enfrentan este miércoles 5 de noviembre en el Estadio Los Chankas, en Andahuaylas. El partido pendiente corresponde a la fecha 9 por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Objetivos distintos, pero con la misma consigna de conseguir el triunfo. Alianza Lima llegó a Andahuaylas buscando la victoria que los mantenga con opciones de ser el segundo de la tabla acumulada, con lo que pasaría directamente a la final de los playoffs.

Con dos puntos debajo de Cusco FC y seis puntos por disputar, los de ‘Pipo’ Gorosito están obligados a ganar. Regresan a la convocatoria Eryc Castillo y Pedro Aquino, mientras no estará Miguel Trauco en el sector izquierdo de la defensa.

Para Los Chankas no será un partido más. Tres triunfos al hilo colocaron a los Guerreros con la gran oportunidad de llegar a la Copa Sudamericana, considerando que tienen tres partidos por jugar. El equipo de Andahuaylas ha ganado todos sus encuentros como local en el Clausura.

Los Chankas vs Alianza Lima: altas y bajas para el partido pendiente de la fecha 9 en el Torneo Clausura 2025

Los Chankas no tiene disponibles a Cristian Velarde ni a Franco Saravia por lesiones. En tanto, en Alianza Lima regresan Eryc Castillo, Pablo Ceppelini y Pedro Aquino, mientras que son bajas Cari, Burlamaqui, Trauco, Enrique, Lavandeira y Matías Succar.

¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs Alianza Lima EN VIVO en partido pendiente del Torneo Clausura 2025?

El partido de Los Chankas ante el elenco de Alianza Lima está programado para el miércoles 5 de noviembre en el Estadio Los Chankas, de la ciudad de Andahuaylas. El recinto tiene capacidad para recibir a 10 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs Alianza Lima EN VIVO en partido pendiente del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Los Chankas vs. Alianza Lima comienza a las 3:15 p.m.

, el partido entre Los Chankas vs. Alianza Lima comienza a las 3:15 p.m. En Colombia, el partido entre Los Chankas vs. Alianza Lima comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido entre Los Chankas vs. Alianza Lima comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido entre Los Chankas vs. Alianza Lima comienza a las 4:15 p.m.

En Venezuela, el partido entre Los Chankas vs. Alianza Lima comienza a las 4:15 p.m.

En Chile, el partido entre Los Chankas vs. Alianza Lima comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido entre Los Chankas vs. Alianza Lima comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido entre Los Chankas vs. Alianza Lima comienza a las 5:15 p.m.

En Uruguay, el partido entre Los Chankas vs. Alianza Lima comienza a las 5:15 p.m.

En Brasil, el partido entre Los Chankas vs. Alianza Lima comienza a las 5:15 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Los Chankas vs. Alianza Lima comienza a las 2:15 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Los Chankas vs. Alianza Lima comienza a las 4:15 p.m.

¿Qué canales transmiten el partido Los Chankas vs Alianza Lima EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Los Chankas vs. Alianza Lima a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Los Chankas vs Alianza Lima: alineaciones posibles

Los Chankas: Hairo Camacho; Oshiro Takeuchi, Ederson Mogollón, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana; Jordan Guivin, Jorge Palomino, Franco Torres; José Manzaneda © y Pablo Bueno.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano ©, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Pedro Aquino, Jesús Castillo, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Los Chankas vs Alianza Lima: últimos resultados

01/11/2025 | Los Chankas 1-0 Ayacucho FC – Clausura

26/10/2025 | Sporting Cristal 0-1 Los Chankas – Clausura

18/10/2025 | Los Chankas 1-0 Juan Pablo II – Clausura