Liga 1: Alianza Lima y Comerciantes Unidos se miden por la fecha 10

Palpitamos la previa del choque entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Pablo López Ramos.

Alianza Lima ejercerá mañana la localía ante Comerciantes Unidos, desde las 20:00 horas y en el marco de la fecha 10 de la Liga 1.

Así llegan Alianza Lima y Comerciantes Unidos

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos de la Liga 1

Alianza Lima quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Deportivo Garcilaso por un resultado de 3 a 4. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 empates, con 7 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos de la Liga 1

Comerciantes Unidos llega con ventaja tras derrotar a Sport Huancayo con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 4.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue Alianza Lima quien ganó 0 a 1.

Pablo López Ramos es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Alianza Lima en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 10: vs Comerciantes Unidos: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Cienciano: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Grau: 1 de octubre - 22:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Alianza Universidad: 5 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 11: vs Melgar: 27 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs UTC: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Alianza Lima y Comerciantes Unidos, según país