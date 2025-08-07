Liga 1: Comerciantes Unidos y Cienciano se miden por la fecha 5

Palpitamos la previa del choque entre Comerciantes Unidos y Cienciano. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Pablo López Ramos.

El cotejo entre Comerciantes Unidos y Cienciano, por la fecha 5 de la Liga 1, se jugará el próximo viernes 8 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Juan Maldonado Gamarra.

Así llegan Comerciantes Unidos y Cienciano

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos de la Liga 1

Comerciantes Unidos quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Los Chankas por un resultado de 2 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Liga 1

Cienciano llega con ventaja tras derrotar a Los Chankas con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 3 veces y ha empatado en 1 ocasión en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 5.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 3 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue Cienciano quien ganó 3 a 2.

Pablo López Ramos es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 6: vs Grau: 15 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Alianza Universidad: 23 de agosto - 17:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 7: vs Grau: 24 de agosto - 17:15 (hora Argentina)

