Liga 1: Grau se enfrentará ante UTC por la fecha 15

UTC se mide ante Grau en el estadio Campeones del 36 mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por César García Sarmiento.

Así llegan Grau y UTC

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Grau en partidos de la Liga 1

Grau llega con resultado de empate, 0-0, ante Melgar. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 7 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC cayó derrotado 0 a 2 ante Cienciano. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 4 goles y recibió 6.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Grau se impuso por 0 a 2.

César García Sarmiento es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Grau en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 16: vs Cusco FC: 25 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Alianza Atlético: 2 de noviembre - 17:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de UTC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 16: vs Alianza Universidad: 26 de octubre - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Sport Boys: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Grau y UTC, según país