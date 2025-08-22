Liga 1: Los Chankas y Sport Boys se encuentran en la fecha 7

Todo lo que tienes que saber en la previa de Los Chankas vs Sport Boys. El duelo, a disputarse en el estadio Los Chankas el sábado 23 de agosto, comenzará a las 13:15 horas y será dirigido por Joel Alarcón Limo.

Los Chankas recibe el próximo sábado 23 de agosto a Sport Boys por la fecha 7 de la Liga 1, a partir de las 13:15 horas en el estadio Los Chankas.

Así llegan Los Chankas y Sport Boys

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Deportivo Garcilaso.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos de la Liga 1

Los Chankas sacó un triunfo frente a Grau, con un marcador 3-2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 10 goles en contra y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos de la Liga 1

Sport Boys llega a este encuentro con una derrota ante Deportivo Garcilaso por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y recibieron 4.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminaron igualando en 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Joel Alarcón Limo.

Fechas y rivales de Los Chankas en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 6: vs Alianza Universidad: 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sport Huancayo: 12 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sport Boys en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 8: vs Comerciantes Unidos: Fecha y horario a confirmar

