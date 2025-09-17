Liga 1: Se enfrentan Ayacucho FC y Cusco FC por la fecha 9

En la previa de Ayacucho FC vs Cusco FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 13:00 horas en el estadio Las Américas. El árbitro designado será Diego Haro Sueldo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 9 de la Liga 1, Ayacucho FC y Cusco FC se enfrentan mañana desde las 13:00 horas en el estadio Las Américas.

Así llegan Ayacucho FC y Cusco FC

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1

Ayacucho FC ganó su último duelo ante UTC por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 3 a favor.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Liga 1

Cusco FC viene de vencer a Sporting Cristal en casa por 3 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 8 goles y 3 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cusco FC se quedó con la victoria por 3 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Diego Haro Sueldo.

Fechas y rivales de Ayacucho FC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 10: vs Alianza Atlético: 22 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Juan Pablo II: 25 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Sporting Cristal: 29 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 10: vs ADT de Tarma: 22 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Universitario: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Deportivo Garcilaso: 30 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Los Chankas: 4 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Horario Ayacucho FC y Cusco FC, según país