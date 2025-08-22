Liga 1: Sporting Cristal y UTC se miden por la fecha 7

Palpitamos la previa del choque entre Sporting Cristal y UTC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Diego Haro Sueldo.

El cotejo entre Sporting Cristal y UTC, por la fecha 7 de la Liga 1, se jugará el próximo sábado 23 de agosto, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Alberto Gallardo.

Así llegan Sporting Cristal y UTC

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Liga 1

Sporting Cristal logró un triunfo por 3-1 ante Deportivo Binacional. Previo a este encuentro, igualó 1 y ganó 3, en los que acumuló 1 gol en contra frente a 11 a favor.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC viene de empatar 0-0 ante Juan Pablo II. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 1 partido y cayó en 3 oportunidades. Ha logrado convertir 2 goles y le han marcado 6 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 6 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue UTC quien ganó 4 a 1.

Diego Haro Sueldo es el elegido para dirigir el partido.

Fecha y rival de Sporting Cristal en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 8: vs Cusco FC: 14 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha y rival de UTC en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 8: vs Ayacucho FC: 12 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

