Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO: se enfrentan en clásico por la final de ida de Liga Femenina 2025

Universitario y Alianza Lima protagonizarán la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Las íntimas golearon a Carlos A. Mannucci en semifinales, mientras que las cremas hicieron lo propio con Sporting Cristal.

Si gana el Torneo Clausura, Alianza Lima se consagrará campeón de la Liga Femenina del fútbol peruano en 2025.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs. Alianza Lima en vivo por clásico en la final ida de la Liga Femenina 2025?

El partido entre merengues y victorianas se jugará desde las 3 de la tarde (hora peruana) el domingo, 9 de noviembre, en el estadio Campomar U, en Lurín, por la primera final de la Liga Femenina.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima en vivo por la final ida de la Liga Femenina 2025?

En Perú , el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m

En Venezuela, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m

En Uruguay, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.



¿Dónde ver el Universitario vs. Alianza Lima femenino en vivo?

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se podrá ver EN VIVO por TV a través de América TV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Universitario vs. Alianza Lima femenino: alineaciones posibles

Universitario (F): Bórquez, Espino, Herrera, Castañeda, Flores, Pino, Usme, Cisneros, Novoa, Aguilar, Canales.

Alianza Lima (F): Sánchez, Romero, Flores, Lúcar, Padilla, Marques, Reyes, Molina, Silva, Tacilla, Afonso.

Universitario vs. Alianza Lima femenino: últimos resultados

