A pesar de clasificar a la Sudamericana, Carlos Bustos no seguirá como técnico de Deportivo Garcilaso

Objetivo internacional alcanzado, pero se interrumpe el ciclo. Deportivo Garcilaso anunció que el argentino Carlos Bustos no seguirá al frente del equipo cusqueño tras alcanzar un acuerdo entre ambas partes.

Aunque el conjunto del Cusco logró clasificarse a la Copa Sudamericana tras cortar la racha de triunfos del campeón Universitario de Deportes, tendrá un nuevo entrenador para la próxima temporada.

“Tras una decisión adoptada de mutuo acuerdo, el comando técnico encabezado por el profesor Carlos Bustos y nuestra institución han acordado la finalización de su vínculo contractual”, informó el Deportivo Garcilaso mediante un comunicado.

Carlos Bustos, quien ha pasado por el fútbol peruano dirigiendo a Universidad San Martín, FBC Melgar y Alianza Lima, con el que se consagró campeón nacional en 2021, tuvo una cuarta etapa en el país con el Deportivo Garcilaso, al que llegó para afrontar el Torneo Clausura.

En 17 partidos dirigidos, el argentino firmó una producción de seis victorias, 7 empates y cuatro derrotas, llegando al séptimo puesto de la tabla acumulada, lo que le permitió al club clasificarse por segunda vez en su historia a la Copa Sudamericana, tras su participación en la edición 2024.

Aunque Garcilaso no pudo en condición de local contra Sporting Cristal (0-1), no cayó contra los ‘compadres’ jugando como visitante. Sorprendió con el 3-4 a Alianza Lima en Matute y empató 0-0 con Universitario en el Monumental.

¿Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2025?

Domingo 16 de noviembre

3:00 p.m. | Sport Boys vs. Alianza Atlético – Estadio Miguel Grau (Callao)

Miércoles 19 de noviembre

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. Sporting Cristal – Estadio Campeones del 36 (Sullana)

Sábado 22 de noviembre

3:30 p.m. | Los Chankas vs. Universitario – Estadio Los Chankas (Andahuaylas)

Domingo 23 de noviembre

3:00 p.m. | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II – Estadio Heraclio Tapia (Huánuco)

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. ADT – Estadio Juan Maldonado (Cutervo)

3:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC – Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:00 p.m. | Cienciano vs. Ayacucho FC – Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

3:00 p.m. | Alianza Lima vs. UTC – Estadio Alejandro Villanueva (Lima)