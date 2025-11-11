Últimas Noticias
¡Cinco partidos en simultáneo! Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura en la Liga1 Te Apuesto

Programación última fecha del Clausura en Liga1 Te Apuesto 2025
Programación última fecha del Clausura en Liga1 Te Apuesto 2025 | Fuente: Liga1
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

En la fecha final del Clausura se define el segundo lugar de la tabla acumulada, el último boleto para la Copa Sudamericana y el tercer equipo que perderá la categoría.

Todo listo para el último capítulo del Torneo Clausura. Se cierra la etapa regular de la Liga1 Te Apuesto 2025 con una jornada 19 que tendrá tres puntos de atención: el segundo lugar de la tabla acumulada, el último boleto para la Copa Sudamericana y el tercer equipo que perderá la categoría.

La Liga de Fútbol Profesional hizo oficial la programación de la última fecha, donde se tendrán cinco partidos jugándose en simultáneo el domingo 23 de noviembre.

Alianza Lima recibirá a UTC y Cusco FC visitará a Sport Huancayo. Estos dos cotejos están directamente vinculados al segundo puesto de la general, la Sudamericana y el descenso.

A la misma hora se tendrán los choques de Alianza Universidad con Juan Pablo II, relacionado a la permanencia, el Cienciano frente a Ayacucho FC y Comerciantes Unidos contra ADT.

Con todo consumado para Universitario de Deportes, el tricampeón jugará un día antes para cerrar la temporada visitando a Los Chankas en Andahuaylas.

Programación de la fecha 19 del Torneo Clausura 2025

Domingo 16 de noviembre

3:00 p.m. | Sport Boys vs. Alianza Atlético – Estadio Miguel Grau (Callao)

Miércoles 19 de noviembre

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. Sporting Cristal – Estadio Campeones del 36 (Sullana)

Sábado 22 de noviembre

3:30 p.m. | Los Chankas vs. Universitario – Estadio Los Chankas (Andahuaylas)

Domingo 23 de noviembre

3:00 p.m. | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II – Estadio Heraclio Tapia (Huánuco)

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. ADT – Estadio Juan Maldonado (Cutervo)

3:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC – Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:00 p.m. | Cienciano vs. Ayacucho FC – Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

3:00 p.m. | Alianza Lima vs. UTC – Estadio Alejandro Villanueva (Lima)

Descansan: FBC Melgar y Deportivo Garcilaso

UTC visitará a Alianza Lima buscando evitar el descenso

UTC visitará a Alianza Lima buscando evitar el descensoFuente: Liga1

Tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2025


EquipoPJGEPGFGCDGPTS
1Universitario3424736622+4479
2Cusco FC3420776134+2767
3Alianza Lima3419875030+2065
4Sporting Cristal34186105836+1960
Melgar35141475237+1556
6Alianza Atlético34166124230+1254
7Deportivo Garcilaso351410114840+852
8Sport Huancayo34146145047+348
9ADT34139124350-748
10Cienciano341211115245+747
11Los Chankas34138134252-1047
12 Atlético Grau34911144146-538
13Sport Boys3499164052-1236
14Juan Pablo II3489173348-1533
15Comerciantes Unidos3389163452-1833
16UTC3488183359-2632
17Ayacucho FC3385202951-2229
18Alianza Universidad3467213666-3025
19Deportivo Binacional184682033-1318


