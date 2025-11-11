¡Cinco partidos en simultáneo! Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura en la Liga1 Te Apuesto

Todo listo para el último capítulo del Torneo Clausura. Se cierra la etapa regular de la Liga1 Te Apuesto 2025 con una jornada 19 que tendrá tres puntos de atención: el segundo lugar de la tabla acumulada, el último boleto para la Copa Sudamericana y el tercer equipo que perderá la categoría.

La Liga de Fútbol Profesional hizo oficial la programación de la última fecha, donde se tendrán cinco partidos jugándose en simultáneo el domingo 23 de noviembre.

Alianza Lima recibirá a UTC y Cusco FC visitará a Sport Huancayo. Estos dos cotejos están directamente vinculados al segundo puesto de la general, la Sudamericana y el descenso.

A la misma hora se tendrán los choques de Alianza Universidad con Juan Pablo II, relacionado a la permanencia, el Cienciano frente a Ayacucho FC y Comerciantes Unidos contra ADT.

Con todo consumado para Universitario de Deportes, el tricampeón jugará un día antes para cerrar la temporada visitando a Los Chankas en Andahuaylas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Programación de la fecha 19 del Torneo Clausura 2025

Domingo 16 de noviembre

3:00 p.m. | Sport Boys vs. Alianza Atlético – Estadio Miguel Grau (Callao)

Miércoles 19 de noviembre

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. Sporting Cristal – Estadio Campeones del 36 (Sullana)

Sábado 22 de noviembre

3:30 p.m. | Los Chankas vs. Universitario – Estadio Los Chankas (Andahuaylas)

Domingo 23 de noviembre

3:00 p.m. | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II – Estadio Heraclio Tapia (Huánuco)

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. ADT – Estadio Juan Maldonado (Cutervo)

3:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC – Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:00 p.m. | Cienciano vs. Ayacucho FC – Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

3:00 p.m. | Alianza Lima vs. UTC – Estadio Alejandro Villanueva (Lima)

Descansan: FBC Melgar y Deportivo Garcilaso

UTC visitará a Alianza Lima buscando evitar el descensoFuente: Liga1

Tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2025



Equipo PJ G E P GF GC DG PTS 1 Universitario 34 24 7 3 66 22 +44 79 2 Cusco FC 34 20 7 7 61 34 +27 67 3 Alianza Lima 34 19 8 7 50 30 +20 65 4 Sporting Cristal 34 18 6 10 58 36 +19 60 5 Melgar 35 14 14 7 52 37 +15 56 6 Alianza Atlético 34 16 6 12 42 30 +12 54 7 Deportivo Garcilaso 35 14 10 11 48 40 +8 52 8 Sport Huancayo 34 14 6 14 50 47 +3 48 9 ADT 34 13 9 12 43 50 -7 48 10 Cienciano 34 12 11 11 52 45 +7 47 11 Los Chankas 34 13 8 13 42 52 -10 47 12 Atlético Grau 34 9 11 14 41 46 -5 38 13 Sport Boys 34 9 9 16 40 52 -12 36 14 Juan Pablo II 34 8 9 17 33 48 -15 33 15 Comerciantes Unidos 33 8 9 16 34 52 -18 33 16 UTC 34 8 8 18 33 59 -26 32 17 Ayacucho FC 33 8 5 20 29 51 -22 29 18 Alianza Universidad 34 6 7 21 36 66 -30 25 19 Deportivo Binacional 18 4 6 8 20 33 -13 18