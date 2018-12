Mario Salas se despidió de Sporting Cristal en conferencia de prensa. | Fuente: Club Sporting Cristal

Mario Salas dejó Sporting Cristal tras llegar a un acuerdo con Colo Colo, club que ya lo anunció como nuevo entrenador. Y este martes, luego de que se hiciera oficial, brindó una conferencia de prensa para despedirse del equipo y sus hinchas, así como para resolver algunas dudas.

"Ratifico mi salida y la de mi comando técnico de Sporting Cristal, con sentimientos encontrados. Por un lado, la pena de dejar la mejor institución del Perú, de dejar atrás una huella imborrable, un año espectacular. Ayer lo dije en un medio: ha sido uno de los años más felices de mi vida", dijo.

"No soy el mismo que cuando llegué. Fuimos muy dichosos de estar acá. Como le decía hoy a mis jugadores en un comunicado, soy un agradecido de haberlos conocido. Yo he trabajado en colegios, en escuelas de fútbol y en universidad, y nunca vi mayor cohesión que en un camerín, y nunca vi mayor cohesión que en el camerín de Sporting Cristal", agregó.

Mario Salas en conferencia de prensa. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jean Martín Dueñas

Además, el DT chileno le 'echó flores' al club rimense: "Espero en algún momento volver. No tengo duda de que va a crecer más para seguir siendo el mejor club del Perú y, en algún momento, uno de Sudamérica. La persona que esté en mi lugar el próximo año se va a encontrar con una institución modelo".

Sobre su decisión, afirmó que no solo importó lo profesional. "Hay motivos que son personales e importantes para mí. Fue una decisión difícil. Me llevó mucho tiempo (tomarla), pero también hay algunos factores y desafíos. No es tan liviana la cosa. Hay otras cosas que son personales", dijo el 'Comandante'.

Respecto a la posibilidad de llevarse a Emanuel Herrera, Omar Merlo o Gabriel Costa, fue directo. "Me encantaría llevarme a todos los jugadores de Cristal, pero no puedo", finalizó Mario Salas.