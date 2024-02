César Acuña: "Sería lamentable que Paolo Guerrero aparezca en Alianza o Colo Colo"

Paolo Guerrero no desea continuar su vínculo con César Vallejo y, por ello, por medio de su abogado, envió una carta de renuncia al club trujillano en las últimas horas.

A raíz de ello, el presidente regional de La Libertad, César Acuña -quien también es presidente fundador de César Vallejo, habló con Ampliación de Noticias y respondió respecto a la controversia con Paolo Guerrero.

En un momento del diálogo, dio sus impresiones con relación a la postura del exmundialista, quien espera desligarse del club en las próximas horas.

"Espero que a futuro no me equivoque, pero quizás Paolo está tomando como pretexto estas llamadas (de extorsión a su madre) para no venir a Trujillo. Quizás tiene mejores ofertas y sería lamentable que se disuelva el contrato y aparezca en Alianza Lima o Colo Colo", sostuvo.

Descentralizado La palabra de César Acuña por Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero no jugará en Vallejo

En tanto, aguarda que tanto la parte del futbolista como la del club se pongan de acuerdo en el corto plazo de cara a esta controversia.

"Espero que los abogados de él y del club se pongan de acuerdo porque después de todo, en este tema de la inseguridad, el responsable es el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional. Llaman en forma generalizada", remarcó.

Asimismo, César Acuña lamentó que el tema de la inseguridad ciudadana, en el caso Paolo Guerrero, ahuyente a que se den inversiones y turismo en Trujillo.

"No podemos usar esto para tratar de afectar a una ciudad como Trujillo. Nadie va a querer venir aca acá. Están siguiendo lo que dice el reglamento para que de acuerdo a eso llegue a un entendimiento", dijo.

César Vallejo y Paolo Guerrero, por caminos diferentes

Por último, indicó que se hicieron todos los esfuerzos para contar con la presencia del internacional con la Selección Peruana en el equipo que dirige el director técnico Roberto Mosquera.

"Todos estaban a la expectativa porque no viene. La verdad es que esl abogado de Paolo ha llamado diciendo que están amenazando a la madre del jugador. Llamó al ministro del Interior y de Defensa. Les dije que le den el respaldo como a cualquier ciudadano", finalizó.

