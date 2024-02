Paolo Guerrero vs. César Vallejo: esto es lo que han dicho todos los protagonistas

Al principio todo era felicidad. El pasado 2 de febrero, César Vallejo anunció por sus redes sociales el fichaje del delantero peruano Paolo Guerrero para la Liga 1 Te Apuesto 2024.

Sin embargo, todo cambió de un momento a otro, debido a que Paolo Guerrero denunció mensajes de extorsión a su madre por su traspaso a la ciudad de Trujillo para jugar por César Vallejo. Ahora, el atacante tiene claro que no quiere ser parte del elenco poeta, con la búsqueda de salvaguardar la integridad de su familia.

No solo Guerrero ha salido al frente para pronunciarse con relación a este caso, sino también parte de su entorno. Por el lado de la Vallejo, tienen claro su posición en relación con el fallido arribo del popular 'Depredador'. ¿Qué es lo que dice cada parte involucrada?

La palabra de Paolo Guerrero, el actor principal

"Nos vemos en Trujillo", sostuvo el internacional con la Selección Peruana a inicios de este mes en un video difundido por el cuadro del norte del país. Con una sonrisa en su rostro, hasta se le vio con la camiseta de la UCV y trabajando en Brasil con un preparador físico enviado exclusivamente por el elenco trujillano.

Los días pasaron y la postura del futbolista cambió. Los lamentables mensajes extorsivos a su madre han hecho que se dé un giro de 180 grados y decida terminar el vínculo que firmó tan solo hace un par de semanas. Es más, ya envió una carta de renuncia a la UCV por medio de su abogado y espera que todo llegue a un buen acuerdo, de lo contrario pondría punto final a su carrera profesional a los 40 años.

"El 26 de este mes se cierra el libro de pases (en Perú). Si estos tipos, o estas personas no firman la rescisión, yo le voy a tener que poner punto final a mi carrera, y lo digo así bien claramente, va a ser gracias a estos señores, a estas personas que van a ser los responsables", indicó Paolo Guerrero, el popular 'Depredador'.

Además, añadió que "así como recibí a Richard (Acuña), acepté su propuesta. Acepté conversar con él y siempre fui muy honesto, respetuoso y transparente, de la misma manera esperaba cerrar este tema porque causó una incomodidad mayor a mi familia un acoso que no lo esperaba".

Guerrero incluso ha posado con la camiseta del club poeta. | Fuente: @clubucv

El abogado de Paolo Guerrero frente a la UCV

Julio García es quien lleva las riendas del futbolista en materia legal. En esta ocasión, tiene la misión de ser -de momento- el nexo entre el jugador y el club, para que llegue a un acuerdo cuanto antes.

"Los casos son muy cortos para lograr una desvinculación que no sea sin autorización de Vallejo. Paolo ha dado una fecha referencia porque se cierra el libro de pases de Perú, Uruguay y también creo que de Ecuador. Si él no logra ser liberado antes, irremediablemente va a retirarse. No va a poder jugar seis meses a estar alturas de su carrera. Es difícil pensar que va a estar seis meses parado", mencionó en Liga 1 Max.

Es más, no todo queda allí porque reveló que se ha tomado comunicación con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, para que este pueda ayudar a resolver el tema. "Sabemos que el presidente de la FPF tiene un rol protagónico (...) Lo ha puesto en conocimiento y lo han atendido a Paolo. Si ayuda resolverlo, sería espectacular", manifestó.

En César Vallejo, esperan llegar a un entendimiento con el jugador

Richard Acuña, presidente del conjunto que hace de local en el Estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo, dio cuenta el 'Depredador' presentó su carta de renuncia. Aduce que su club se ha visto perjudicado no solo a nivel económico por pérdida de auspicios, sino también a nivel institucional.

Y es que ya tenían todo hecho con el futbolista, pero este último dio marcha atrás debido a las amenazas de las que han sido parte su familia en los últimos días. En su institución estaban dispuestos a darle la completa seguridad y que estaban listo para ello.

"Me parece que Paolo y su abogado se preocupan en dar mensajes que no tienen relación con lo deportivo. Lo lamento porque lo puedo tomar como presión mediática que, para serte sincero, con nivel institucional estamos preparados. Lo más importante es la transparencia para que todo funcione", indicó a L1 Radio.

Descentralizado La palabra de César Acuña por Paolo Guerrero.

La palabra del fundador del club César Vallejo por Paolo Guerrero

César Acuña, quien es gobernador regional de La Libertad y presidente fundador del club trujillano, tuvo claras declaraciones sobre sobre Paolo Guerrero. Cuando se buscaba calmar las aguas, 'disparó' y comentó que espera que esto no se deba a una supuesta propuesta de un club de la capital o extranjero por el atacante.

"Espero que a futuro no me equivoque, pero de repente Paolo Guerrero está tomando como pretexto estas llamadas (de extorsión a su madre) para no venir a Trujillo. Quizás tiene mejores ofertas y sería lamentable que se disuelva el contrato y aparezca en Alianza Lima o Colo Colo. Espero que los abogados de él y del club se pongan de acuerdo porque después de todo, en este tema de la inseguridad, el responsable es el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional. Llaman (a extorsionar) en forma generalizada", sostuvo en Ampliación de Noticias.

En tanto, refirió que "todos estaban a la expectativa porque no viene. La verdad es que el abogado de Paolo ha llamado diciendo que están amenazando a la madre del jugador. Llamó al ministro del Interior y de Defensa. Les dije que le den el respaldo como a cualquier ciudadano".

Lo cierto es que el jugador tiene un contrato firmado por todo el 2024 y que el tiempo corre en contra si es que el delantero tendría en sus planes llegar a otro conjunto, de llegarle una oferta. Lo que empezó con sonrisa terminará en todo lo contrario.

