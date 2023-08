Ousmane Dembélé viajó a París para sellar su fichaje con el PSG

Barcelona sufre la inminente salida de Ousmane Dembélé. Un alejamiento que no estaba entre sus planes, ya que consideraban que el delantero de la Selección de Francia se encontraba cómodo con el plantel azulgrana. Es más, es una de las máximas figuras y lo ratificó al anotar un tanto en la goleada contra el Real Madrid, en Estados Unidos.

Sin embargo, en pocos días, su permanencia se puso en entredicho y con las declaraciones del entrenador Xavi Hernández se llegó a confirmar que Dembélé no será más parte del plantel del Barza, debido a una importante oferta de PSG.

Este jueves, Marca de España informó que Dembélé tomó sus maletas y se dirigió al aeropuerto El Prat de la ciudad catalana para tomar un avión y enrumbar a París, que significaría el último paso para concretar su ingreso a PSG, que es dirigido por Luis Enrique.

El medio español destaca que el Barcelona tiene un cuadro privado "por el que Dembélé dejará la entidad por 50 millones de euros". Los requisitos serían "haberlo comunicado antes del 31 de julio y que la operación se cierre en 5 días".

De esta manera, Ousmane llega al principal equipo de su país como el gran fichaje ante la salida del argentino Lionel Messi y del futuro incierto de Kylian Mbappé que sería traspasado al Real Madrid.

Xavi confirmó que Dembélé quiere jugar en PSG

Xavi Hernández lamentó la postura de Ousmane Dembélé que decidió que su futuro sea en el PSG, cuyo presidente Nasser Al-Khelaifi que cumplió con el objetivo de fichar al 'Mosquito'.

"El tema de Ousmane es simple. Me dijo que tenía una propuesta del PSG, que se quiere ir", afirmó Xavi en la conferencia de prensa posterior al triunfo 1-0 ante el AC Milan en Las Vegas (Nevada).

"Le pregunté cuál era el motivo (de la marcha). No me lo supo decir pero está claro que es un tema suyo personal", señaló. "Imagino que él dará las explicaciones y como me siento yo al final no es lo importante. Decepcionado sí, quizás sí".

Dembélé, señaló Xavi, ya ha tenido conversaciones con el nuevo entrenador del PSG, el ex barcelonista Luis Enrique, y con el presidente, Nasser Al-Khelaifi.

El jugador "tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar. En ese sentido no podemos competir", dijo Xavi dejando en evidencia que el Barcelona no puede competir económicamente con el PSG.

