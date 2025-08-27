La hora del 'Pato': Sport Boys presentó a Juan Carlos Cabanillas como su nuevo entrenador

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sport Boys presentó de manera oficial este miércoles a Juan Carlos Cabanillas como su nuevo director técnico hasta el final de la temporada 2025, quien tendrá la misión de revertir el presente del equipo en la Liga1 Te Apuesto, complicado con la permanencia.

“Volver al primer campeón es maravilloso. Estoy muy ilusionado, contento. Feliz por haber pasado todas las etapas como jugador y entrenador. Estamos aquí para sumar”, dijo el popular ‘Pato’ en conferencia de prensa.

Juan Carlos Cabanillas integró el plantel que logró el campeonato nacional de 1984, el último alcanzado por Sport Boys hasta la actualidad. El ‘Pato’ está identificado con la historia chalaca.

“Yo siempre estuve acompañando al Sport Boys. He visto un grupo maravilloso que trabaja muy bien. Queremos retomar lo nuestro, que es el Callao, el buen juego, los conceptos claros. Creo que los chicos lo pueden hacer”, manifestó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

‘Pato’ Cabanillas regresa a Sport Boys

Cabanillas ya estuvo a cargo del comando técnico de Sport Boys. Sucedió durante el 2005 y luego en 2009, año en el que se logró el ascenso a Primera División. También ha dirigido a UTC, La Peña Sporting así como ser asistente en diversos clubes.

“Me incliné por tu vuelta al club debido a tu capacidad, liderazgo, porque vas a impregnar lo que representa ser un jugador de Sport Boys, por todo lo que tocó vivir como futbolistas y entrenador. Me siento feliz de verte retornar a tu casa”, le dijo a Cabanillas el actual director deportivo de la institución, Jorge Espejo.

'Pato' Cabanillas estará acompañado por Guillermo Vázquez como asistente técnico y el argentino Diego Martínez como preparador físico.

“Soy sincero en decir que también conversé con comandos técnicos nacionales y extranjeros en las dos últimas semanas. Al final la decisión ha sido por los que estamos hoy presentes”, mencionó Jorge Espejo.

Juan Carlos Cabanillas dirigirá a Sport Boys hasta el final de la temporada 2025 | Fuente: Captura

Sport Boys, complicado con el descenso

El equipo rosado ha ganado solo un partido en el Torneo Clausura, lo que desencadenó la destitución del estratega colombiano Arturo Reyes.

Sport Boys tiene 24 unidades en la tabla acumulada de la Liga1, con lo que solo está 6 puntos por encima de Alianza Universidad, el último elenco que estaría perdiendo la categoría.

En la última fecha, la ‘Misilera’ cayó 2-1 ante Los Chankas en Andahuaylas. Para la reanudación del Clausura, en la octava jornada, Boys recibirá a Comerciantes Unidos en el Miguel Grau del Callo, el sábado 13 de setiembre.