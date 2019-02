Nicolas Córdova alista el debut de Universitario de Deportes en la Liga 1. | Fuente: Universitario de Deportes

Nicolás Córdova lleva poco más de seis meses dirigiendo en Universitario de Deportes, tiempo suficiente para que se forme un concepto de los jugadores peruanos y sobre el balompié nacional. Precisamente, ese tema fue abordado en una conversación que sostuvo hace algún tiempo con Ricardo Gareca, según él mismo reveló.

"Existe la percepción de que el futbolista peruano es flojo, pero no es así. Ricardo Gareca me dijo que el jugador peruano 'necesita que le arranquen el motor. Y cuando lo hacen, no hay vuelta atrás'", contó Nicolas Córdova en una entrevista con el diario Gestión.

"Lo pones a jugar (a los futbolistas peruanos) a la 1 p.m., y juega, lo pones en altura, y corre. Es alguien que necesita mucho estímulo pero que sí tiene disposición", añadió el DT de Universitario.

Asimismo, el técnico chileno también se animó a dar su opinión sobre el balompié nacional: "El fútbol peruano va en la misma dirección en la que va el país: no quiere gente corrupta, que tenga un buen funcionamiento, que se juegue en horarios adecuados. Pero los cambios no son de un día para otro. Se necesitan a veces hasta décadas, pero se va en esa vía".

Finalmente, Nicolas Córdova demostró que su objetivo no es solo lograr un título, sino también ayudar a que el club mejore en todo sentido. "Teníamos un monto para hacer la pretemporada, pero preferí que se invierta en Campo Mar y hacer la pretemporada aquí. Se mejoró el gimnasio, el camarín, la cocina y las canchas", contó.