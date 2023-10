‘No pagaremos capricho’: Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, habló del fallido fichaje de Kevin Serna

El jugador colombiano Kevin Serna del ADT fichó por Alianza Lima, según pudo conocer RPP Noticias. Sin embargo, hasta solo horas antes de esta noticia, había otro equipo que lo tenía prácticamente en sus filas: Sporting Cristal.

Solo en cuestión de algunas horas, el club de La Victoria se llevó el fichaje de uno de los jugadores revelación de este 2023 y el presidente del club rimense, Joel Raffo, se pronunció ante esta extraña situación. ¿Qué ocurrió?

“No pagaremos capricho”

Raffo estuvo presente en la conferencia de prensa luego de la victoria por 3 a 0 ante Alianza Atlético de Sullana y respondió sobre el fallido fichaje de Serna.

"Con respecto a Kevin Serna, nuestra evaluación del jugador era una. Cuando nosotros habíamos concretado, todo cambió. Nosotros decidimos no pagar lo que quería ADT porque consideramos que la operación no lo valía, y nosotros no vamos a pagar capricho", señaló a los periodistas.

Esta información fue expandida por Guido Bravo, gerente deportivo de Sporting Cristal que, en la misma conferencia, puso su cargo a disposición.

“Nosotros teníamos evaluado a Serna durante mucho tiempo. Hicimos las primeras presiones de cara. Él y su representante para traerlo a Sporting Cristal a partir del próximo año. A partir de esas gestiones, llegamos a un acuerdo primero con el jugador y posteriormente el club. Sin embargo, al momento de proceder con la firma de los contratos, el club decidió no honrar el acuerdo que teníamos y se tiró para atrás”, explicó.

Asimismo, señaló que el club rimense hizo todos los esfuerzos posibles pese “a no ser el club económicamente más poderoso del fútbol peruano”.

“Hicimos todas las gestiones correspondientes para traer al jugador. El jugador decidió venir a Sporting Cristal, pero es a partir del desconocimiento que tuvo ADT del acuerdo que habíamos llegado es que probablemente el jugador juegue en otro club el próximo año”, añadió.

Nuevo jale blanquiazul

El colombiano Kevin Serna es el futbolista del momento en la Liga 1 Betsson. Sus seis goles y ocho asistencias con la camiseta de ADT de Tarma llamaron la atención de varios equipos, pero finalmente es Alianza Lima quien lo fichó por tres temporadas.

Incluso, existe la cláusula de agregar un año más si cumple con algunos objetivos durante todo este tiempo.

Se pudo conocer que extremo no ocupará plaza de extranjero, pues en noviembre tendrá la nacionalidad peruana, por lo que Alianza Lima podrá contratar a un futbolista del exterior si lo ve necesario.