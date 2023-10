Jorge Fossati: "Es tan doloso incentivar a un equipo a ir hacia adelante como hacia atrás"

Universitario de Deportes llegó a la última fecha del Clausura siendo el líder, lo que le lleva a depender de su propio resultado en el partido ante Sport Huancayo del domingo en el Monumental para ser el ganador torneo. Con un punto más que el segundo, Melgar, incluso los merengues podrían adjudicarse el certamen, pero en ese escenario sí viendo qué suceda con los otros equipos que aún apuntan al título.

"Sabemos que estamos viviendo una situación de privilegio, para estar en esta definición. Entendemos que los chicos saben que han llegado hasta donde lo hicieron y a dónde pueden llegar el domingo gracias al esfuerzo de ellos mismos. A Universitario nadie le regaló nada. Por ese lado estoy feliz, el equipo está ansioso, pero todo normal, no vivimos en una burbuja, sabemos el significado del cotejo y si no sentimos la tensión previa, no somos humanos, ya en el partido debemos de controlarla”, señaló en conferencia de prensa el entrenador Jorge Fossati.

Fossati y lo incentivos en la Liga 1

Sport Huancayo ya se aseguró su cupo a la Copa Sudamericana, por lo que solo jugará para completar su calendario. No obstante, son los elencos como Melgar, Alianza Lima, Sporting Cristal y hasta ADT los que esperan que el ‘Rojo Matador’ evite el triunfo de la ‘U’ para sorprender por el primer lugar del Clausura.

Así, Jorge Fossati fue consultado sobre los incentivos económicos que podrían aparecer en el cierre del campeonato, situación que lamentó.

“Huancayo es un buen equipo, tiene buenos jugadores, cambió de sistema táctico dependiendo del rival, por lo que he visto sus últimos partidos fue así. Es un rival de respeto, como a todos hemos respetado y nunca hemos subestimado a nadie. Me choca (el tema de incentivos), el incentivar a alguien para ir hacia adelante, es tan doloso como incentivarlo para ir hacia atrás, pero no soy quién para hablar de las normas en Perú", indicó.

Jorge Fossati y su análisis sobre Sport Huancayo | Fuente: RPP

¿Alex Valera titular ante Huancayo?

La principal duda del entrenador pasa por conformar su dupla de delanteros. Luis Urruti y Edison Flores arrancaron en los dos últimos compromisos, sin embargo, Alex Valera marcó el gol clave ante Cusco FC en la altura. A ello se agrega que Valera está en capilla, por lo que una amarilla más podría condicionar su presencia en un posible partido del playoff nacional.

“Tengo delanteros, pero en el equipo durante el año han hecho goles los volantes, defensas… estamos felices de tener a todos a disposición. Tenemos el lindo problema de elegir a los once que saldrán a la cancha y después formar el banco, pero es parte de nuestro trabajo y lo hacemos con la tranquilidad de que tenemos equipo para iniciar y para cambiar en caso de alguna necesidad", finalizó.

