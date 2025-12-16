¡Alianza Lima enfrentará a Lionel Messi! Productora confirmó la Noche Blanquiazul 2026 con Inter Miami

Lionel Messi y el Inter Miami volverán a jugar en el Perú. Alianza Lima jugará con el campeón de la MLS en su presentación de la Noche Blanquiazul 2026, anunció este martes la productora Sound Music Entertainment a través de sus redes sociales.

“¡El post que todos estaban esperando!, ¡sí, blanquiazul! Los rumores son ciertos. Este 24 de enero, Matute se viste de gala para recibir al Inter Miami en la Noche Blanquiazul”, detalla el anuncio sobre la presentación de Alianza Lima.

El conjunto estadounidense, liderado por Lionel Messi tras su histórico primer título en la MLS, será el rival de los íntimos en el compromiso más importante para el club en el arranque de temporada.

“Una noche histórica. La casa llena. Y el mundo mirando. Nos vemos pronto, Inter Miami”, se agrega en la publicación.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima jugará con el Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026, que de acuerdo con lo informado por la productora que gestiona la llegada al Perú del equipo estadounidense, será el sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva (8:00 p.m.), celebrando los 125 años de vida institucional del club.

La posibilidad de que Lionel Messi y compañía estén en la Noche Blanquiazul surgió a finales de octubre. La confirmación llega resaltando que el recinto de Matute será el escenario para el evento.

Para el elenco íntimo, ahora bajo la dirección del argentino Pablo Guede, será uno de los cotejos clave para examinar el rendimiento de sus futbolistas antes de afrontar el primer compromiso de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, que será en la primera semana de febrero.

Lionel Messi vuelve al Perú

Después de haber jugado por última vez ante la Selección Peruana en Lima por las Eliminatorias 2026 (anotó un doblete), Lionel Messi volvió al país para ser rival de Universitario de Deportes en enero de este año, en un amistoso que se llevó a cabo en el Estadio Monumental. Inter Miami trajo a todas sus figuras, contando a Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

El ‘10’ argentino ahora se hará presente para medir fuerzas con Alianza Lima en enero próximo. Los dirigidos por Javier Mascherano cuenta con novedades en su plantilla. Ya sin Busquets y Alba, una de las estrellas actuales es Rodrigo De Paul y se mantiene la posibilidad de fichar al brasileño Neymar Jr.