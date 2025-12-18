Paolo Guerrero ya palpita el duelo ante Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026: "Para mí, el triunfo es lo más importante"

Emocionado. Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, se mostró entusiasmado con el partido ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP, dijo que será "lindo" enfrentarse al equipo de Lionel Messi, pero que esperan ganar el encuentro parra la felicidad de los hinchas.

"Sí, es lindo, pero más lindo por la competencia, porque inicias el año jugando un partido bonito, donde el hincha va a estar feliz, pero siempre va a ser más bonito sacando el resultado, ganando", dijo al inicio.

"Para mí, el triunfo, jugar contra cualquier equipo, es más importante. Eso no se negocia", finalizó.

Precio de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026

Tribuna General Abonados Aforo Palco S/ 3125 S/ 2500 120 Occidente central S/ 2375 S/ 1900 2284 Occidente lateral S/ 2000 S/ 1600 2696 Occidente silla de ruedas S/ 720 S/ 720 9 Oriente S/ 1500 S/ 1200 8432 Oriente Conadis S/ 720 S/ 720 120 Sur S/ 470 S/ 376 9750 Norte S/ 470 S/ 376 5615