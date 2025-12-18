Últimas Noticias
Paolo Guerrero ya palpita el duelo ante Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026: "Para mí, el triunfo es lo más importante"

Paolo Guerrero ya palpita el duelo ante Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026
| Fuente: SH Graficos | Facebook Alianza Lima | Fotógrafo: Andrés Rodríguez
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Paolo Guerrero se mostró emocionado con el partido ante Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026.

Emocionado. Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, se mostró entusiasmado con el partido ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP, dijo que será "lindo" enfrentarse al equipo de Lionel Messi, pero que esperan ganar el encuentro parra la felicidad de los hinchas.

"Sí, es lindo, pero más lindo por la competencia, porque inicias el año jugando un partido bonito, donde el hincha va a estar feliz, pero siempre va a ser más bonito sacando el resultado, ganando", dijo al inicio.

"Para mí, el triunfo, jugar contra cualquier equipo, es más importante. Eso no se negocia", finalizó.

Paolo Guerrero ya palpita el duelo ante Inter Miami
Paolo Guerrero ya palpita el duelo ante Inter Miami | Fuente: RPP
Precio de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026

TribunaGeneralAbonadosAforo
PalcoS/ 3125S/ 2500120
Occidente centralS/ 2375S/ 19002284
Occidente lateralS/ 2000S/ 16002696
Occidente silla de ruedasS/ 720S/ 7209
OrienteS/ 1500S/ 12008432
Oriente ConadisS/ 720S/ 720120
SurS/ 470S/ 3769750
NorteS/ 470S/ 3765615
