Paolo Guerrero ya palpita el duelo ante Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026: "Para mí, el triunfo es lo más importante"

Paolo Guerrero se mostró emocionado con el partido ante Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026.
Emocionado. Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, se mostró entusiasmado con el partido ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026.
En conversación con Fútbol como cancha de RPP, dijo que será "lindo" enfrentarse al equipo de Lionel Messi, pero que esperan ganar el encuentro parra la felicidad de los hinchas.
"Sí, es lindo, pero más lindo por la competencia, porque inicias el año jugando un partido bonito, donde el hincha va a estar feliz, pero siempre va a ser más bonito sacando el resultado, ganando", dijo al inicio.
"Para mí, el triunfo, jugar contra cualquier equipo, es más importante. Eso no se negocia", finalizó.
¡Mira RPP en YouTube!
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Precio de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026
|Tribuna
|General
|Abonados
|Aforo
|Palco
|S/ 3125
|S/ 2500
|120
|Occidente central
|S/ 2375
|S/ 1900
|2284
|Occidente lateral
|S/ 2000
|S/ 1600
|2696
|Occidente silla de ruedas
|S/ 720
|S/ 720
|9
|Oriente
|S/ 1500
|S/ 1200
|8432
|Oriente Conadis
|S/ 720
|S/ 720
|120
|Sur
|S/ 470
|S/ 376
|9750
|Norte
|S/ 470
|S/ 376
|5615