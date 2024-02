¿Paolo Guerrero a Alianza Lima? La respuesta del '9' tras su decisión de resolver contrato con Vallejo

Conocida la postura de Paolo Guerrero de resolver su vínculo con Universidad César Vallejo tras las amenazas que recibió su madre, el mismo delantero confirmó este jueves que busca una salida frente a la situación de inseguridad que vive su familia desde que se concretó su unión al conjunto de Trujillo.

Paolo Guerrero tiene contrato con César Vallejo por toda la temporada 2024, pero negocia con los ‘poetas’ para romper esta firma. Siendo todavía su intención de seguir jugando a nivel profesional, fue consultado respecto a si Alianza Lima es una posibilidad para él, en caso logre concretar su desvinculación con los trujillanos.

“Cómo puedo hablar de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal o Melgar, cualquier equipo, si yo hasta el momento tengo un contrato con César Vallejo. No puedo hablar de algún interés si conmigo no han conversado nada”, manifestó el futbolista en ‘Panamericana’.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

¿Alianza Lima? La opción de Guerrero y el fútbol peruano

Paolo Guerrero se formó en las divisiones menores de Alianza Lima, pero nunca llegó a debutar a nivel profesional tras marcharse antes de ello al Bayern Munich de Alemania. A los 40 años, su estreno en la Liga 1 (Primera División de Perú) se iba a producir de la mano de César Vallejo, aunque ya decidió no unirse a los trujillanos por las extorsiones recibidas por su madre Petronila Gonzales.

“No puedo hablar de otro equipo. Lo que yo más quiero es rescindir mi contrato actual con César Vallejo de la mejor manera y luego ver dónde jugaré. Hasta el momento no puedo hablar que quiero resolver para jugar en la ‘U’, Alianza o Cristal. No puedo hablar de eso por mi vínculo actual”, manifestó.

“Este es un tema muy preocupante, yo estoy recibiendo este tipo de amenazas. Me preocupa mi familia, mi madre y mi padre. Creo que eso es lo más importante antes de estar viendo a qué club voy, quiero que paren con estas amenazas”, añadió el goleador histórico de la Selección Peruana.

Guerrero rompe diálogo con los Acuña

Paolo Guerrero reveló que las comunicaciones con el presidente del club César Vallejo, Richard Acuña, se cortaron, a pesar de que contó que el directivo está enterado de las amenazas que ha recibido su familia.

“Siempre fuimos muy claros. Hasta ayer (miércoles) ya no hemos recibido comunicación de Richard, porque nuestra intención siempre fue resolverlo amigablemente. Que ellos entiendan el lado humano, no es un capricho que firmé un contrato y ya no quiero jugar por Vallejo. Se trata de amenazas claras que desde el día 1 él estaba al tanto de todo eso”, indicó.

“Ante la no respuesta de Richard Acuña ayer, dijimos que necesito jugar, necesito trabajar, yo vivo de esto. Al parecer quieren dilatar, no sé lo que quieren, porque Richard no respondió más. Me mandaron una carta, la que hemos respondido. El libro de pases en Sudamérica ya se cierra (26 de febrero en Perú). O voy a pasar esta inseguridad a Trujillo con todas las amenazas o dejo de jugar. Tampoco puedo tener esas dos alternativas. Mi idea era rescindir y ver otro equipo para seguir realizando mi pasión. Quiero seguir jugando hasta el día que ya no pueda más”, finalizó.