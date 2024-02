¿Se cayó el pase de Paolo Guerrero a César Vallejo? Lo que se sabe de su posible fichaje

Las últimas horas serán determinantes para conocer si Paolo Guerrero, delantero histórico de la Selección Peruana, pasará a César Vallejo, procedente de la Liga Universitaria de Quito.

Todo empezó el pasado 19 de enero, cuando desde la Universidad César Vallejo se comunicaron con el entorno de Paolo Guerrero. Luego se dio un contacto entre Richard Acuña y el delantero. Paolo Guerrero no le ha dicho "No" al club poeta, pero su prioridad es continuar en el fútbol del extranjero.

En ese contexto, RPP Deportes pudo conocer este jueves que aún no se cierra lo de Guerrero con el elenco trujillano debido a que el jugador espera una oferta del exterior de último momento. No obstante, en el cuadro del norte del país esperan cerrar cuanto antes con su nuevo ariete, por lo que hasta hoy definirán la incorporación del 'Depredador'.

Paolo Guerrero jugó el Mundial Rusia 2018 con Perú. | Fuente: AFP

Paolo Guerrero, entre jugar en Vallejo o en el exterior

La prioridad es el también exfutbolista de Flamengo, Bayern Munich, Hamburgo, entre otros clubes. No obstante, como segundo y tercer plan están Marcelo Martins y Jesé Rodríguez.

El fichaje, de momento, no se ha caído. Aunque si bien el atacante no ha manifestado su intención de no firmar, hay factores importantes que toma en cuenta para confirmar su arribo.

Uno de ellos es la inseguridad ciudadana que se vive en la ciudad de Trujillo. A Paolo Guerrero le han dado las garantías respectivas de parte de Vallejo, pero hay cierta preocupación en su familia y entorno.

En tanto, desde lo integral, proyecto y en lo económico la oferta es más que satisfactoria para el internacional con la 'blanquirroja. Su llegada se daría por dos años y le dan, incluso, la flexibilidad de salir en caso le llegue una propuesta del exterior a partir de mediados de este 2024.

En César Vallejo esperan contar con Paolo Guerrero

En diálogo con Liga 1 Max, el director técnico Roberto Mosquera indicó que la dirigencia se ha contacto con tres delanteros de renombre para reforzar al equipo, y que uno de ellos es el 'Depredador'.

"El club se ha contactado con tres delanteros, de los cuales yo he conversado con dos y uno de ellos es Paolo. Esperemos que en algún momento pueda llegar acá", dijo el entrenador.

